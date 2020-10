10 notícias de tecnologia para você começar o dia (30/10)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quinta-feira (29). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. WhatsApp Pay deve começar a funcionar em novembro, diz Cielo. A expectativa do executivo da Cielo foi revelada numa coletiva, mas ele não sabe dizer se o lançamento ocorrerá antes ou depois do PIX.

2. Blair Witch e Ghostbusters são os próximos jogos grátis da Epic. Os títulos estarão disponíveis desta quinta (29) na Epic Games Store; confira detalhes.

3. Telecine abre o sinal para todas as operadoras a partir de 29/10. Os seis canais Telecine vão estar disponíveis de 29 de outubro a 02 de novembro.

4. Ministro Ricardo Salles é banido do Twitter após ofensa a Rodrigo Maia. Ministro do Meio Ambiente retrucou uma crítica do presidente da Câmara com ‘Nhonho’, apelido maldoso sobre sua aparência.

5. Alta liberação de metano no Ártico já começou, alertam cientistas. Gás pode se tornar um novo protagonista na aceleração do aquecimento global.

6. Inteligência artificial transforma internautas em zumbis. Ferramenta ‘zumbificadora’ é uma IA com tecnologia de rede adversária generativa (GAN) que surgiu no Reddit para o Halloween.

7. PS5: Demon’s Souls ganha vídeo de gameplay com boss fight; confira. Demon’s Souls ganha gameplay com luta com chefão, além de MUITOS detalhes sobre o remake.

8. Bateria do Volkswagen ID.3 morre com carro parado por 2 dias. Relatos de usuários com o mesmo problema começaram a aparecer nas redes sociais; Volkswagen ainda não se pronunciou sobre o caso.

9. “CPMF Digital” está morta, segundo Paulo Guedes. Imposto sobre transações digitais que o ministro chama de “digitax” não tem apoio no Congresso nem na presidência.

10. Tenet vale o risco de ir assistir nos cinemas? (crítica). Novo filme de Christopher Nolan estreia nos cinemas brasileiros após ter sido adiado devido à pandemia da covid-19.