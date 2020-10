10 séries que perderam a graça após mudanças no elenco

A série da CBS Mom perdeu sua protagonista para a 8ª temporada quando a atriz Anna Faris, que interpretava Christy, anunciou que iria deixar o elenco.

A produção agora terá grandes desafios para a 8ª temporada, tanto pelo fato de precisar explicar de maneira convincente a falta da personagem quanto pela necessidade de manter a qualidade do premiado programa.

(CBS/Reprodução)Fonte: THR

Chuck Lorre, criador e produtor de Mom, já precisou lidar com uma situação parecida em sua série anterior, quando Charlie Sheen deixou o elenco — ou melhor, foi retirado — de Two and a Half Men.

Na verdade, o que não falta são exemplos de séries de TV quer perderam a graça após a saída de alguns personagens muito importantes para a trama.

Confira uma lista com 10 exemplos de séries que não foram mais as mesmas após a saída de alguns atores e atrizes.

The Office – Steve Carell – Michael Scott

(NBC/Reprodução)Fonte: Screen Rant

Steve Carell esteve presente durante sete excelentes temporadas em The Office; porém, ao final do sétimo ano, seu contrato venceu. O ator estava disposto a negociar um novo, mas seu agente não foi procurado pela emissora. Após sua saída, a série sofreu por duas temporadas, até ser encerrada.

(NBC/Reprodução)Fonte: Screen Rant

Gina sempre roubava a cena quando era requisitada pela equipe do 99ª Departamento de Policia de Nova York. Entretanto, na 6ª temporada Gina deixou o trabalho na delegacia para se dedicar à sua nova vida de digital influencer.

Grey’s Anatomy – Sandra Oh – Cristina Yang

(ABC/Reprodução)Fonte: Screen Rant

A Dr. Cristina Yang era uma das mais queridas pelos fãs da série. Porém, em 2014, Sandra Oh decidiu sair da série. A atriz é sempre questionada sobre um possível retorno de sua personagem, mas foi enfática ao falar que não retornará para Grey’s Anatomy.

That ‘70s Show – Topher Grace – Eric Forman

(Fox/Reprodução)Fonte: Screen Rant

That ’70s Show era uma da séries mais populares da TV. Topher Grace interpretou um dos protagonistas até a 7ª temporada, quando saiu do elenco para tentar focar em sua carreira nos cinemas.

The Walking Dead – Andrew Lincoln – Rick Grimmes

(AMC/Reprodução)Fonte: Screen Rant

Andrew Lincoln deixou a série, porém não a franquia. Após sua saída na 9ª temporada de TWD, o ator voltará a interpretar Rick em uma trilogia para os cinemas. Os fãs ainda esperam que ele possa retornar para o final de TWD na próxima temporada.

Arquivo-X – David Duchovny – Fox Mulder

(Fox/Reprodução)Fonte: Screen Rant

David Duchovny deixou a série para tentar alavancar a sua carreira nos cinemas, visto o sucesso alcançado pela série. O ator Robert Patrick entrou para substituí-lo, porém não obteve sucesso.

Two and a Half Men – Charlie Sheen – Charlie Harper

(CBS/Reprodução)Fonte: Screen Rant

Charlie Sheen foi retirado do elenco da série por conta de mau comportamento em sua vida pessoal. Ashton Kutcher entrou com um novo personagem para seguir ao lado de Jon Cryer, mas a produção acabou mudando muito, o que incomodou bastante o público.

NCIS – Pauley Perrette – Abby Sciuto

(CBS/Reprodução)Fonte: Screen Rant

A atriz esteve presente durante 15 temporadas e alega ter deixado a série porque sofria com constante violência física. Ela contou a história em seu perfil pessoal no Twitter algum tempo depois de sair do programa.

Scrubs – Zach Braff – John Dorian

(ABC/Reprodução)Fonte: Screen Rant

Zach decidiu deixar a série e, com isso, Scrubs não perdeu somente seu protagonista, mas também o narrador. O fato acabou transformando Scrubs em uma série bem diferente do que era com o ator.

Suits – Patrick J. Adams – Michael Ross

(USA/Reprodução)Fonte: Screen Rant

Patrick J. Adams saiu da série após o final da 7ª temporada, ao lado de Meghan Markle — que se casou com o Príncipe Harry. Suits perdeu muito de sua dinâmica com a saída da dupla.