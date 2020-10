100 oportunidades com boa remuneração

As vagas de emprego na Royal Face foram anunciadas e visam contratar profissionais para atuar em 40 cidades de dez estados brasileiros. Grande parte das oportunidades exigem experiência nas áreas. Confira, a seguir, como se candidatar.

Vagas de emprego na Royal Face: Oportunidades com boa remuneração

A rede de franquias especializadas em estética facial e corporal, Royal Face, está com oportunidades abertas para atuar em diferentes áreas da empresa.

São mais de 100 vagas disponíveis para as funções de administração, saúde e comercial das unidades que estão sendo inauguradas. As oportunidades foram distribuídas em 40 cidades de dez estados brasileiros.

As vagas são para as seguintes regiões do país: sul, sudeste e centro oeste, com oportunidades para as funções de:

Biomédica

Recepcionista

Farmacêutica

Analista

Enfermeira

Atendente comercial

Grande parte das funções exige que o profissional tenha experiência. Já a escolaridade vai variar de acordo com a vaga desejada.

Os interessados nas vagas de emprego na Royal Face devem cadastrar o currículo via site. Devido a pandemia do novo coronavírus, o processo seletivo vai ocorrer totalmente online. Atualize os dados do currículo antes de enviar.

No entanto, todas as vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio.

Portanto, mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos! Conquiste uma dessas oportuinidades de emprego na Royal Face com a nossa ajuda!