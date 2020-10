11 estados brasileiros já retornaram ou têm previsão de volta às aulas presenciais

Um levantamento realizado pelo UOL junto às secretarias estaduais de educação mostrou que apenas 11 redes de ensino públicas estaduais retomaram as atividades presenciais ou têm planos para a volta às aulas em 2020.

As aulas presenciais foram suspensas há mais de 6 meses no país, após as primeiras confirmações de casos da covid-19 nos estados. Desde então, o ensino tem estado restrito ao ambiente virtual. Assim, as escolas e universidades seguiram com as aulas de forma remota.

Apesar de haver um afrouxamento nas medidas de isolamento para a retomada da economia, são poucos os estados que já retomaram as aulas. De acordo com os dados obtidos pelo UOL entre entre os dias 6 e 9 de outubro, apenas três estados já estão com atividades presenciais para os seus alunos. São eles Amazonas, Pernambuco e São Paulo. Nesses estados, houve retorno de pelo menos parte dos alunos para as escolas das redes públicas estaduais.

A retomada tem sido planejada para outubro deste ano em oito outros estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Já o Distrito Federal e os outros 15 outros estados não apresentaram planejamento para a volta às aulas em 2020 na rede pública. Quanto às escolas da rede privada, alguns estados impõem a mesma restrição, outros deixam a cargo de cada município definir se há condições para a reabertura das unidades.

Escolas públicas e particulares seguem fechadas em 8 estados

Ainda de acordo com o levantamento do UOL, tanto as escolas públicas estaduais quanto as escolas da rede privada seguem fechadas em Goiás, Rondônia, Roraima, Sergipe, Acre, Bahia, Alagoas e Amapá. Além disso, não há previsão de retomada das atividades presenciais ainda em 2020 nesses estados.

Fonte: UOL.

