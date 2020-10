11 fatos para estudar sobre o Planeta Terra

Desde as primeiras séries da escola começamos a aprender sobre as características de onde moramos: o Planeta Terra.

Com o passar dos anos vamos entendendo mais de suas peculiaridades e muitas dessas informações, a saber, acabam surgindo nos vestibulares, no Enem e demais provas importantes.

Além disso, fora do ambiente escolar e acadêmico, é comum aflorar a curiosidade sobre o planeta. Para qualquer objetivo, contudo, é sempre bacana aprender sobre nossa ‘casa’. Acompanhe os tópicos!

Circunferência

Medida n a linha do equador, a circunferência da Terra é de 40.075 km. Entretanto, a Terra não é exatamente um círculo perfeito e, se você medir através dos polos, a circunferência será um pouco menor – 39 916 km. A Terra é um pouco mais larga do que alta, o que lhe dá uma ligeira protuberância no equador; esta forma é conhecida como elipsoide ou, mais propriamente, geoide.

Rotação no eixo

A Terra leva 23 horas, 56 minutos e 04.09053 segundos para completar uma rotação completa em seu eixo. Entretanto, leva quatro minutos adicionais para a Terra girar para a mesma posição do dia anterior, em relação ao sol (ou seja, 24 horas).

Revolução em torno do sol

A Terra leva 365,2425 dias para completar uma revolução completa ao redor do Sol . Um ano civil padrão, no entanto, tem apenas 365 dias. Para corrigir o desvio, um dia adicional, conhecido como dia bissexto, é adicionado ao calendário a cada quatro anos, garantindo assim que o ano calendário permaneça em sincronia com o ano astronômico.

Distância do Sol e da Lua

Como a Lua segue uma órbita elíptica ao redor da Terra e como a Terra segue uma órbita elíptica ao redor do Sol, a distância entre a Terra e esses dois corpos varia com o tempo. A distância média entre a Terra e a Lua é 384.400 km. A distância média entre a Terra e o Sol é 150 milhões de quilômetros.

Água x Terra

A Terra é 70,8% de água e 29,2% de terra. Dessa água, 96,5% são encontrados nos oceanos e os outros 3,5% são encontrados em lagos de água doce, geleiras e calotas polares.

Composição química

A Terra é composta de 34,6% de ferro, 29,5% de oxigênio, 15,2% de silício, 12,7% de magnésio, 2,4% de níquel, 1,9% de enxofre e 0,05% de titânio. A massa é de cerca de 5,97 x 10 24 quilogramas.

Conteúdo atmosférico

A atmosfera é composta de 77% de nitrogênio, 21% de oxigênio e vestígios de argônio, dióxido de carbono e água. As cinco camadas principais da atmosfera, da mais baixa à mais alta, são a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera.

Maior elevação

O ponto mais alto do planeta é o Monte Everest, um pico no Himalaia que atinge 29.035 pés acima do nível do mar. A primeira subida confirmada da montanha ocorreu em 1953.

Montanha mais alta da base ao pico

A montanha mais alta medida da base ao pico é Mauna Kea, no Havaí, que mede 33.480 pés. A montanha atinge 13.796 pés acima do nível do mar.

Menor elevação em terra

O ponto mais baixo em terra é o Mar Morto de Israel, que atinge 1.369 pés abaixo do nível do mar. O mar é conhecido pelo seu alto teor de sal, o que permite que os banhistas praticamente flutuem na água.

O ponto mais profundo do oceano

O ponto mais baixo da Terra no oceano é uma seção da Fossa das Marianas conhecida como Deep Challenger. Atinge 36.070 pés abaixo do nível do mar. A alta pressão da água nesta área torna muito difícil explorá-la.

E então, você sabia de todas essas informações sobre o nosso planeta? Ora ou outra surgem questões acerca dos astros nas provas de geografia. Desse modo, não deixe de estudar o tema!