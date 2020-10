111 oportunidades em 20 estados

As vagas de emprego na Boticário são para diversas áreas da empresa. Ao todo, são 111 oportunidades para atuar em diferentes funções, como vendas, tecnologia, desenvolvimento, administração e planejamento. Confira, a seguir, como se candidatar.

Vagas de emprego na Boticário: 111 oportunidades em diferentes estados

Ao todo são 111 oportunidades divulgadas no processo seletivo do Grupo Boticário. A empresa está procurando por profissionais que vão atuar em diferentes áreas e funções. Os cargos, de forma geral, exigem o ensino médio e superior. Também há vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

Entre os estados com vagas disponíveis estão: Minas Gerais, Paraná, Ceará, Pernambuco, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina e outros. Os candidatos aprovados vão contar com diversos benefícios, além do salário, incluindo um plano de carreira justo em um ambiente de trabalho focado no bem estar.

Vagas

Confira algumas das oportunidades disponíveis:

Analista Jr. Redator

Analista Contábil

Assistente Administrativo

Assistente de Comunicação

Atendente de Venda Direta

Caixa

Consultor de Vendas

Desenvolvedor Mobile

Gerente de Produto

Promotor de Venda

Os interessados em um dos cargos podem se candidatar através do site do Grupo Boticário. Basta filtrar as opções de busca para selecionar o cargo e localidade.

Leia os requisitos da vaga e clique em “Candidatar-se agora”. Em seguida insira o seu currículo, nome e e-mail. Siga as instruções e finalize o cadastro.

