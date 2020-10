14º salário: Liberação para aposentados do INSS ainda é possível?

Atualmente, o Projeto de Lei que cria o 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS (Intituto Nacional do Seguro Social) está em andamento no Senado Federal. O projeto para criar o 14º salário ganhou força entre a população do Brasil e foi acatada pelo senador Paulo Paim após virar Sugestão Legislativa.

Se o benefício for liberado, o dinheiro pode ser usado, por exemplo, para impostos comuns do início dos anos, como IPVA e IPTU. No projeto, um dos argumentos para que o 14º salário seja aprovado é o fato do 13º salário ter sido adiantado no início de 2020, por causa da pandemia do novo coronavírus. Com isso, muitos segurados do INSS estão no período final do ano com renda menor. O texto argumenta que esse dinheiro ajudaria a aquecer a economia neste fim de ano e no ano que vem.

O texto afirma ainda que os beneficiários fazem parte do grupo de risco da covid-19 e precisarão de auxílio financeiro. Se o projeto for aprovado, poderão receber o auxílio financeiro os segurados que recebem auxílio-doença, auxílio-reclusão, auxílio-acidente, pensionistas e aposentados.

O senador Paulo Paim pediu urgência na aprovação do Projeto de Lei. Para que seja aprovado, ele deverá passar pelo Senado Federal e, em seguida, pela Câmara dos Deputados.