1,5 mil oportunidades temporárias

As vagas de emprego para eleições são para atuar no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. As oportunidades são temporárias e foram abertas para trabalhar durante o período de eleições. Então, confira a seguir, como se candidatar.

Vagas de emprego para eleições: Mais de mil oportunidades temporárias

Foram divulgadas 1,5 mil vagas por uma empresa de tecnologia da informação no Rio Grande do Sul. Todas as oportunidades são para trabalhar temporariamente durante as eleições.

Sendo assim, os interessados devem se inscrever pela internet. É necessário possuir mais de 18 anos de idade.

No estado de Santa Catarina, também foram anunciadas vagas para técnicos e supervisores. Os candidatos vão efetuar uma carga horária semanal de 30 horas. Sendo que o salário para os técnicos é de R$ 947,73 com vale transporte e alimentação de R$ 14,00. A exigência é estar cursando, no mínimo, o ensino médio.

Os supervisores, por outro lado, vão ter o salário de R$ 1.494,55 com vale transporte e refeição também de R$ 14,00. Neste caso, a exigência será de ensino médio completo.

Todos os selecionados vão ser preparados para executar as devidas atividades.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos! Conquiste suas vagas de emprego para eleições!