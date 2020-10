2 mil oportunidades no Rio

A feira virtual de empregos estágios vai ofertar cerca de 2 mil oportunidades na região do Rio de Janeiro. Há chances para diversas áreas, como varejo, turismo, saúde, serviço e alimentação, e profissionais com diferentes níveis de escolaridade podem participar. A feira vai ocorrer entre os dias 26 a 30 de outubro. Confira, a seguir, mais informações.

Feira Virtual de Empregos Estágios: Oportunidades no Rio

A feira virtual, realizada pelo SENAC do Rio de Janeiro, está com nova edição esse mês. Vão ser reunidas cerca de 2 mil oportunidades de emprego entre os dias 26 a 30 de outubro.

As vagas são destinadas para profissionais de diferentes níveis de escolaridade, com chances para atuar no setor de varejo, turismo, serviço, saúde e alimentação.

Os interessados podem verificar mais informações no site. Nele, além de mais informações sobre as vagas, os candidatos podem conhecer mais sobre os projetos e participar de chats com as marcas que estão empregando.

Nenhum valor adicional é cobrado para participar da feira, portanto, ela é totalmente gratuita e todos podem entrar.

Atualmente, a plataforma conta com 15 mil empresas parceiras, e já empregou cerca de 50 mil participantes.

