22ª temporada de Law & Order: SVU retornará com conflitos atuais

A 22ª temporada de Law & Order: Special Victims Unit vai retornar à grade de programação da NBC no dia 12 de novembro e, segundo Warren Leight, produtor executivo da série, alguns conflitos atuais serão adicionados à trama logo no primeiro episódio.

Para ele, o cotidiano de Nova York, local onde se passa a série, mudou tanto nos últimos meses que algumas coisas precisarão ser incorporadas à trama. Nesse período, além da pandemia do coronavírus, a cidade também viu de perto diversas manifestações e consequências políticas por conta do ocorrido com George Floyd.

(Reprodução)Fonte: NBC

A 22ª temporada de Law & Order: SVU, nesse sentido, vai começar com um ataque ao Central Park. “Isso vai se transformar, rapidamente, em uma situação racialmente volátil, com a unidade enfrentando seu próprio preconceito racial e vendo como isso afeta seus julgamentos”, afirmou Warren Leight em entrevista ao TV Insider.

Depois de um caso de violência doméstica, o terceiro episódio da temporada volta a tratar de temas atuais, abordando a pandemia do coronavírus. A ideia é imaginar o que acontece após um isolamento social prolongado. “Quão perto as pessoas chegam de seus pontos de ruptura”, explicou o produtor executivo.

Em contrapartida, a nova temporada também vai trazer novidades ao público. Depois de 10 anos, Elliot Stabler (interpretado por Christopher Meloni), ex-detetive da Special Victims Unit, vai visitar sua ex-companheira, Olivia Benson (Mariska Hargitay).

Isso tudo vai acontecer também como uma preparação para o spin-off Law & Order: Organized Crime, que será lançado em 2021. “Esperamos trazer de volta alguns membros do elenco de temporadas passadas em novos episódios”, garantiu Warren Leight.

Law & Order: SVU estreia sua 22ª temporada no dia 12 de novembro pela NBC.