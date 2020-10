3 aplicativos para estudar a Língua Portuguesa

Os aplicativos de estudo se tornaram grandes aliados dos estudantes, pois tornam as fontes de informações mais dinâmicas. Desse modo, o aprendizado se torna mais interativo. Com apenas alguns cliques o aluno pode acessar dezenas de fontes com diferentes abordagens sobre os mais variados temas.

Assim, a internet é fundamental para quem quer estudar um idioma, mesmo se tratando da língua materna, como é o caso do português para a maioria dos brasileiros. Na internet é possível encontrar diversos materiais como, por exemplo, videoaulas, filmes, artigos, experiências e animações que tornam os assuntos mais acessíveis.

Além disso, cada idioma tem suas particularidades, como acentos, pontuações, teorias e também algumas regras. Aprender tudo isso exige disposição e muitas horas de estudo intenso.

Porém, essa tarefa não precisa ser algo conduzida de modo chato e monótono. É possível produzir conhecimento de forma lúdica e divertida. Nesse sentido, os aplicativos são ótimas ferramentas.

Veja abaixo 3 aplicativos que podem te ajudar a aprender a língua portuguesa de um jeito mais leve e divertido.

Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP)

Esse é um app criado pela Academia Brasileira de Letras (ABL) com o objetivo de ajudar as pessoas a tirar suas dúvidas sobre ortografia. São cerca de 400 mil verbetes que estão de acordo com o Novo Acordo Ortográfico. O acesso é gratuito e pode ser feito por meio de tablets e celulares. Além disso, o aluno pode ler e baixar conteúdos offline para estudar mesmo quando não tiver com internet.

Jogando Gramática

Já o Jogando Gramática é um app em formato de Quiz que propõe o aprendizado através da gamificação dos conteúdos. O estudante é desafiado em questões sobre antônimos, sinônimos e anagramas. A cada resposta correta, ele passa de fase e é desafiado com perguntas mais complexas. O aplicativo ainda permite que o usuário compare sua pontuação com a de outros amigos, tornando assim o processo de aprendizado mais interativo.

Quiz de Português

Por fim, como o próprio nome sugere, indicamos um aplicativo que se apresenta em formato de game. Ele funciona como um jogo de perguntas e respostas que abrangem temas relacionados a gramática, construção textual e outros assuntos de língua portuguesa. O foco é naqueles estudantes que querem apenas testar seus conhecimentos ou melhorar os que já possui.

Todos os aplicativos acima estão disponíveis para Android e IOS.

