3 atitudes para tomar antes de fazer o Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece em janeiro e fevereiro de 2021. Ou seja, faltam menos de três meses para a prova.

E além dos estudos, que devem ser intensos, os estudantes precisam ter em mente algumas atitudes essenciais. Conheça a seguir para você potencializar os seus resultados!

Leia o edital do Enem

Quem vai prestar o Enem precisa conhecer o Edital. Para quem não sabe, esse é o documento divulgado pelo Inep para mostrar todas as informações a respeito do exame.

Lá você encontra do que se trata a prova, qual o intuito dela, as exigências, o número de questões, todas as datas, assim como outros dados importantes.

Fique por dentro do manual de redação

O Manual de Redação consiste em outro documento primordial para quem deseja ter bom desempenho na prova do Enem. Afinal, a redação, geralmente dissertativa-argumentativa, exige bastante dos candidatos e possui um enorme peso na média final.

Você Pode Gostar Também:

Para se ter uma ideia, nenhum processo seletivo que permite o uso da nota do Enem deixa que você se candidate com a redação zerada. Ou seja, dedique-se a essa parte da prova, treine redação em casa ou no cursinho.

Além disso, fique de olho no manual para conhecer as competências requisitadas e formato de avaliação.

Saiba onde você fará o Enem

Por fim, uma dica que temos para você que prestará o Enem é ficar de olho no local de prova. Ainda não há uma data oficial para que o Inep divulgue os endereços para os candidatos.

Entretanto, acompanhe as notícias, pois essa informação costuma ser noticiada entre os meses de outubro e novembro.

Uma sugestão quando souber o local da prova, é fazer o trajeto e conhecer as possibilidades de transporte, caso você não vá de veículo próprio. Ademais, calcule o tempo de sua casa até lá.

E então, você já tinha conferido essas três coisas? Falta pouco para a prova, portanto, não deixe de fazer isso para a última hora!

Confira também uma dica para você ir bem nos estudos para o Enem – 5 dicas para estudar na reta final para o Enem 2020