3 empresas com mais de 2,5 mil oportunidades

As vagas de emprego pelo país fazem parte do novo processo seletivo de 3 empresas. Só no Itaú Unibanco são mais de 2 mil oportunidades disponíveis, destinadas para profissionais da área de tecnologia. Confira, a seguir, mais informações.

Vagas de emprego pelo país: Processo seletivo em 3 empresas

As 3 empresas; AeC, Itaú Unibanco e Royal Face lançaram processos seletivos para contratação de novos profissionais. Veja mais detalhes sobre as oportunidades anunciadas em todo país:

AeC

A empresa especializada em contact center está com 400 vagas disponíveis em sua unidade de Governador Valadares, em Minas Gerais.

As novas contratações são para atendimento ao cliente no setor de varejo. O processo seletivo segue aberto até o mês de novembro.

Para concorrer a uma das vagas de atendente, os candidatos devem ter mais de 18 anos de idade e ter finalizado o ensino médio. Inscreva-se no site.

Vagas de emprego no Itaú Unibanco

As novas oportunidades no Itaú Unibanco são para a área de tecnologia. As mais de 2 mil vagas disponíveis devem ser preenchidas entre este e o próximo ano.

Há vagas para profissionais de todos os níveis, de júnior a especialista, para ocupar diferentes perfis no banco.

Os interessados podem se inscrever via site.

Royal Face

A rede de franquias brasileiras de clínicas, Royal Face, está com 100 vagas abertas na área de administração, saúde e comércio em suas novas unidades de atendimento.

Grande parte das posições exige que os profissionais possuam experiência na área. Os níveis de escolaridade variam de ensino médio a superior.

Para mais informações, acesse o site. Nele também é possível deixar sua inscrição para uma das vagas.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!