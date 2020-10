3 hospitais paraenses com oportunidades

Novas vagas de emprego Pró-Saúde foram anunciadas. Ao todo, são 3 hospitais da região do Paraná com oportunidades disponíveis. Para participar do processo seletivo, os interessados em uma das funções devem cadastrar o currículo via internet. Confira, a seguir, mais informações.

Vagas de emprego Pró-Saúde: Oportunidades em hospitais paranaenses

A entidade de gestão hospitalar, Pró-Saúde, está com oportunidades disponíveis na região paranaense em três de seus hospitais. Todos os interessados em concorrer, incluindo pessoas com deficiência (PcD), devem cadastrar o currículo via internet.

O cargo para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência é de Coordenador de Manutenção. As inscrições seguem abertas até este sábado (3).

Também há oportunidades no HRSP, localizado em Marabá, com inscrições abertas, até o dia 13 de novembro, para profissionais técnicos de enfermagem e também enfermeiros.

O HRPT de Altamira, sudoeste do estado do Paraná, está com um cargo disponível para a área de Auxiliar Administrativo. Neste caso, as inscrições ocorrem até o dia 28 de novembro.

Para se inscrever, e também conferir todas as informações sobre as vagas, acesse o site oficial da entidade. Os candidatos vão ser contatados pela Pró-Saúde para realizar outros procedimentos, caso sejam contratados.

