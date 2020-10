3 pontos da vida pessoal que podem atrapalhar os concurseiros

Concurseiros experientes sabem o quão complicado é conciliar a vida pessoal com os estudos. Filhos, companheiros, cuidados com a casa e com a família de modo geral ao mesmo tempo em que se precisa ter bom rendimento no aprendizado.

Pensando nisso, trouxemos três pontos que precisam se manter bem alinhados durante o estudo para concursos. Assim você tem a chance de se preparar muito melhor. Confira!

Emocional desestabilizado

Estudar para concursos, de fato, é algo que exige muita dedicação. Para que o emocional fique abalado não é muito difícil, aliás. Diversos concurseiros relatam passar por situações de estresse e estafa mental durante os estudos.

Afinal, são meses e meses até que o certame chegue e que geralmente faz parte de um sonho.

Desse modo, além de ter bastante foco e determinação, há a necessidade de olhar para o entorno. Resolva questões familiares, organize sua agenda de trabalho e cuide de sua saúde.

Quando o lado emocional dos concurseiros não está equilibrado pode afetar – e muito – o desempenho nos certames. Inclusive, esse se mostra um dos maiores motivos por reprovar até mesmo os estudantes com mais experiência.

Vida social muito ativa

Do mesmo modo que a falta de estabilidade emocional afeta a qualidade dos estudos, manter um estilo de vida muito agitado também influencia nisso.

Assim como você precisa conversar com seus familiares, resolver questões pendentes nesse sentido, precisa pedir a compreensão dos amigos.

Diga a eles o quanto você deseja passar no concurso e como isso demanda tempo de estudo. Portanto, não haverá muito espaço para baladas, festas, viagens, entre outros eventos.

Falta de foco no futuro

Trabalhar com o sistema de recompensas é super indicado para os concurseiros. Ou seja, focalizar o tempo de estudo naquilo que se quer atingir.

Pense não somente em passar na prova, como também no que você ganhará com essa aprovação.

Por exemplo: com esse novo trabalho sua vida financeira melhorará, terá mais estabilidade, poderá ter mais tempo para fazer o que gosta, poderá conquistar uma casa melhor, etc.

De modo geral vale a pena pensar nos pontos que diferenciam o serviço público de um cargo na iniciativa privada. Normalmente os concurseiros têm em mente um ou mais dos benefícios de trabalhar para o Estado.

E então, curtiu as dicas? Esperamos que sim! Não deixe de ler também: Concurseiros: 5 dicas de como agir no dia do concurso + Bônus