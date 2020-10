4 livros imperdíveis de ganhadores do Nobel de Literatura

O prêmio Nobel de Literatura, que existe desde 1901, foi criado por Albert Nobel. A premiação tem como objetivo conceder anualmente a um autor um prêmio de reconhecimento pela contribuição no campo literário.

Assim, o vencedor é escolhido pela Academia Sueca que analisa não só a obra mais também a mentalidade, o estilo e as ideologias do autor. O primeiro ganhador foi um poeta francês chamado Sully Prudhomme, ainda em 1901. Atualmente, o Nobel é o maior prêmio de literatura do mundo.

Apresentamos abaixo 4 livros dentre os mais importantes de ganhadores do Nobel de Literatura.

1. Debaixo da Minha Pele, de Doris Lessing

Primeiramente, nossa dica é uma autobiografia moderna. Assim, o livro retrata os primeiros 30 anos de vida da escritora Doris Lessing, que lutou contra as limitações que o ambiente ao seu redor tentou lhe impor como mulher.

2. A Pianista, de Elfriede Jelinek

No livro A Pianista, o enredo conta a saga de uma professora de piano de 36 anos que ainda vive com a mãe e possui uma relação passivo agressiva que a deixa frustrada. Desse modo, ao se apaixonar por um estudante de música, ela acaba entrando em guerra com a progenitora para poder viver esse amor.

3. Os anões, de Harold Pinter

Este romance apresenta os dilemas de vida de quatro jovens ingleses. Nesse sentido, a tumultuada amizade entre eles explora como algumas influências podem ser destrutivas. A obra destaca também uma disposição para superar as barreiras de uma sociedade sexualmente repressiva e moralista.

4. Meu Nome é Vermelho, de Orhan Pamuk

Por fim, nossa última dica é uma obra de Orhan Pamuk. O drama se passa no fim século 16, em Istambul e conta a história de um sultão que, para comemorar a fuga de Maomé para Meca, encomenda um livro sobre a superioridade do império árabe Otamano. No entanto, as motivações do sultão desagradam a alguns. Assim, acaba por desencadear uma onda de confusões que termina em um misterioso assassinato.

