4 razões para estudar geografia com mais atenção

Você já parou para pensar no porquê de estudar certas matérias? Sobre a geografia, por exemplo, já passou isso na sua cabeça?

Bom, muitos ao redor do mundo não entendem os benefícios tangíveis de aprender a disciplina.

Entretanto, a geografia consiste em uma área do conhecimento diversa, todas necessárias para entender várias esferas da vida cotidiana e das ciências.

Confira 4 razões para dar mais atenção a esse estudo, além de ter uma boa nota no Enem e no vestibular.

Compreender nosso planeta

Estudar geografia pode fornecer a um indivíduo uma compreensão holística de nosso planeta e seus sistemas. Quem estuda geografia está mais bem preparado para entender temas que impactam nosso planeta, como mudanças climáticas, aquecimento global, desertificação, El Niño, questões de recursos hídricos, entre outros.

Entender a política e a globalização

Quem se dedica à matéria compreende e explica as questões políticas globais que ocorrem entre países, culturas, cidades e seu interior, e entre regiões dentro dos países.

Com comunicações globais instantâneas e cobertura da mídia ao redor do mundo em canais de notícias 24 horas e na internet, o mundo pode parecer que ficou menor. Ainda assim, conflitos e lutas centenários permanecem, apesar dos enormes desenvolvimentos tecnológicos nas últimas décadas.

Entenda melhor – Geografia: Conceitos importantes sobre Globalização

Você Pode Gostar Também:

Estudar as diferenças entre cada região

Embora o mundo desenvolvido tenha se desenvolvido muito rapidamente, o mundo “em desenvolvimento”, como os desastres frequentemente nos lembram, ainda não se beneficiou de muitos desses avanços. Aqueles que estudam geografia com mais dedicação aprendem sobre as diferenças entre as regiões do mundo.

Importante conhecer a cultura, comida, idioma, religião, paisagem e todos os aspectos da região para ter uma vivência melhor do mundo e conseguir entender a abrangência do planeta.

Ser um cidadão global bem educado

Além de saber sobre nosso planeta e seu povo, conforme citamos anteriormente, aqueles que escolherem estudar geografia com mais afinco, aprenderão a pensar criticamente, pesquisar e comunicar seus pensamentos de forma independente. Eles terão, portanto, habilidades que são valorizadas em todas as carreiras.

Finalmente, a geografia é uma disciplina abrangente que oferece aos alunos não apenas amplas oportunidades de carreira e melhorar as relações interpessoais. Do mesmo modo, fornece aos alunos conhecimento sobre nosso mundo em rápida mudança e como os humanos estão impactando nosso planeta.

Estudar sobre a ‘mãe de todas as ciências’

A geografia já foi chamada de “a mãe de todas as ciências”. Assim como foi um dos primeiros campos de estudo em que os humanos tentaram descobrir o que havia do outro lado da montanha ou do mar. A exploração levou à descoberta de nosso planeta e seus incríveis recursos.

O estudo das paisagens, formas de relevo e o terreno de nosso planeta podem se tornar relevantes em muitos aspectos da vida. Muitas profissões requisitam esse conhecimento. Também podemos citar o estudo sobre as cidades, redes de transporte e modos de vida.

Geografia é uma disciplina fascinante que combina o conhecimento de muitos campos para ajudar cientistas e pesquisadores a entender melhor este planeta incrível.

Além disso, trata-se de uma matéria fundamental para os estudos para o Enem e demais provas. Desse modo não a deixe de fora!