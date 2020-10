4 recursos que estão chegando ao WhatsApp

O WhatsApp é um dos mais famosos mensageiros do mundo e figura como o principal app de mensagens no Brasil e em outros países. Visando o aprimoramento da ferramenta, recentes rumores indicam que cinco aguardadas ferramentas estão sendo desenvolvidas e devem chegar à versão final em breve; são elas:

1. Mesma conta em mais de um aparelho

Flagrado pelo WABetaInfo em julho e com os primeiros sinais de desenvolvimentos vistos em março, o uso de uma mesma conta do WhatsApp em múltiplos aparelhos pode se tornar uma realidade em breve.

WABetaInfo/Reprodução

Essa ferramenta é aguardada há anos, e a espera foi intensificada após a introdução das contas comerciais. A sincronização entre múltiplos aparelhos seria especialmente útil para gerenciar uma conta de suporte ou pedidos de entregas pelo mensageiro, além de facilitar a vida de um usuário que está transitando entre um aparelho antigo para um novo, dispensando a troca definitiva de dispositivos e provavelmente acelerando o processo.

2. Silenciar para sempre

O máximo de tempo possível para silenciar grupos do mensageiro é um ano. Esse prazo coloca um prazo de validade nas configurações colocadas no app, que eventualmente te perturba quando algum grupo perpetua por mais de um ano e volta a notificar mensagens.

WABetaInfo/Reprodução

Felizmente, logo isso deve mudar: o WABetaInfo também garantiu uma captura de uma versão de testes do mensageiro com a opção de “Silenciar para sempre”. Portanto, grupos poderão ser silenciados por tempo indeterminado em qualquer conta.

3. Mensagens autodestrutivas

Essa ferramenta já existe em um dos principais concorrentes do WhatsApp, o Telegram e, mais cedo ou mais tarde, deve dar as caras na versão pública do mensageiro. Em inglês, o “View Once” será uma ferramenta semelhante ao que há no Snapchat: mensagens listadas como “autodestrutivas” serão excluídas do celular do destinatário assim que a sala de chat seja fechada ou pelo tempo determinado pelo remetente.

WABetaInfo/Reprodução

4. Ocultar botões de chamada

Voltada para as contas comerciais verificadas, a função de ocultar os botões de chamada de vídeo ou voz pode ser implementada em breve. Em muitos casos, o usuário de uma conta comercial não pretende entrar em contato com seus clientes por chamadas de voz ou vídeo e os botões podem resultar em ocasionais ligações acidentais.

A novidade, então, contornará as chamadas acidentais ao ocultar os botões indesejados da aba de chat, impedindo-os que sejam apertados por engano.

Não há previsão para a chegada de nenhuma dessas novidades; mas esses vazamentos indicam que todas elas já foram consideradas e estão em testes internos da companhia. Está ansioso para alguma ou lembrou de outro recurso não listado? Comente!