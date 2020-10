5 fatos importantes sobre os dinossauros

É do conhecimento comum que os dinossauros eram realmente grandes. Alguns deles tinham penas e todos foram extintos há 65 milhões de anos depois que um meteoro gigante atingiu a Terra. Mas o que você não sabe sobre eles? Nesse post traremos uma visão geral rápida dos destaques mais importantes dos habitantes da Era Mesozóica.

Dinossauros não foram os primeiros répteis a governar a Terra

Os primeiros dinossauros evoluíram durante o período médio ao final do Triássico – cerca de 230 milhões de anos atrás – na parte do supercontinente de Pangéia que agora corresponde à América do Sul. Antes disso, os répteis terrestres dominantes eram arcossauros (lagartos governantes), terapsídeos (répteis semelhantes aos mamíferos) e pelicossauros (tipificados por Dimetrodon).

Por cerca de 20 milhões de anos após a evolução dos dinossauros, os répteis mais temíveis da Terra foram os crocodilos pré-históricos . Apenas no início do período Jurássico, 200 milhões de anos atrás, que os dinossauros realmente começaram sua ascensão ao domínio.

Dinossauros prosperaram por mais de 150 milhões de anos

Com nossa expectativa de vida máxima de 100 anos, os humanos não estão bem adaptados para entender o “tempo profundo”, como os geólogos o chamam. Para colocar as coisas em perspectiva: os humanos modernos existem há apenas algumas centenas de milhares de anos, e a civilização humana só começou há cerca de 10.000 anos, meros piscar de olhos nas escalas de tempo jurássico.

Todo mundo fala sobre como dramaticamente (e irrevogavelmente) os dinossauros foram extintos, mas a julgar pelos colossais 165 milhões de anos que eles conseguiram sobreviver, eles podem ter sido os animais vertebrados de maior sucesso a colonizar a Terra.

O reino dos dinossauros compreendia dois ramos principais

Você pensaria que seria mais lógico dividir os dinossauros em herbívoros (comedores de plantas) e carnívoros (comedores de carne), mas os paleontólogos vêem as coisas de maneira diferente, distinguindo entre saurísquios (“quadris de lagarto”) e ornitísquios (“quadris de pássaros “) dinossauros.

Os dinossauros saurischianos incluem terópodes carnívoros e saurópodes herbívoros e prossaurópodes, enquanto os ornitísquios representam o restante dos dinossauros herbívoros, incluindo hadrossauros, ornitópodes e ceratopsianos, entre outros tipos de dinossauros. Curiosamente, os pássaros evoluíram de dinossauros com “quadris de lagarto” em vez de “quadris de pássaros”.

Os dinossauros viveram ao mesmo tempo que os mamíferos

Muitas pessoas acreditam erroneamente que os mamíferos “sucederam” aos dinossauros há 65 milhões de anos, aparecendo em todos os lugares, de uma só vez, para ocupar os nichos ecológicos tornados vagos pela extinção KT .

O fato é, entretanto, que os primeiros mamíferos viveram ao lado de saurópodes, hadrossauros e tiranossauros (geralmente no alto das árvores, longe do tráfego intenso de pedestres) durante a maior parte da Era Mesozóica. Na verdade, eles evoluíram mais ou menos na mesma época – durante o final do período Triássico – a partir de uma população de répteis terapsídeos.

A maioria dos mamíferos primitivos tinha aproximadamente o tamanho de ratos e musaranhos, mas alguns (como o Repenomamu, por exemplo, comedor de dinossauros ) cresceram até tamanhos respeitáveis de aproximadamente 50 libras.

Os dinossauros não foram extintos ao mesmo tempo

Quando o meteoro atingiu a Península de Yucatán 65 milhões de anos atrás, o resultado não foi uma enorme bola de fogo que instantaneamente incinerou todos os dinossauros da Terra junto com os pterossauros e répteis marinhos.

Em vez disso, o processo de extinção se arrastou por centenas, e possivelmente milhares de anos. Isto à medida que a queda das temperaturas globais, a falta de luz solar e a resultante falta de vegetação alteraram profundamente a cadeia alimentar de baixo para cima.

Algumas populações isoladas de dinossauros, sequestradas em cantos remotos do mundo, podem ter sobrevivido um pouco mais que seus irmãos, mas é um fato certo que não estão vivas hoje.