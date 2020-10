5 filmes para estudar a Revolução Francesa 

A Revolução Francesa é um dos períodos mais marcantes da História da humanidade. Por conta disso, poderá ser assunto de provas de vestibulares do país todos, assim como no Enem.

Nesse período, a população da França era rural e tomada pela desigualdade social. Por conta disso, uma revolta popular foi tomando conta das ruas que transformaram-se em medidas que mudaram o rumo da história.

Buscando alternativas para estudar além dos livros e das apostilas, assistir filmes é sempre uma maneira de aliar a responsabilidade ao conhecimento.

Desse modo, selecionamos cinco filmes que irão te ajudar a entender a Revolução Francesa. Veja!

Maria Antonieta (2006)

A rainha Maria Antonieta é Interpretada pela atriz Kirsten Dunst, mostrando o seu dia a dia, enquanto a França enfrentava uma grande insatisfação popular.

A rainha, adorava promover festas e eventos no Palácio de Versalhes, regradas a muito luxo e extravagâncias.



O longa mostra o início da Revolução Francesa e toda a revolta popular tomando conta das ruas, enquanto a realeza vive uma vida luxuosa.

Danton (1983)

O longa mostra a ascensão e a queda de George Jacques Danton que nos primórdios havia sido um dos líderes do movimento revolucionário.



O líder iluminista percebe que os ideias do ínicio do movimento se perderam com a igualdade, fraternidade e liberdade, dando espaço ao clima dominado pelo terror.



Com isso, Danton torna-se um ferrenho opositor a outro grande líder do movimento, Robespierre, entretanto acaba derrotado e morto.

Adeus, Minha Rainha (2013)

O filme também mostra o cotidiano da rainha Maria Antonieta e como foi a repercussão da Queda da Bastilha no Palácio de Versalhes.



A nobreza francesa fica tomada pelo medo, pela revolta popular, criando um clima de cada um por si. O longa carrega um olhar mais dramático sobre o tema.

Caindo no ridículo (1996)

Dirigido por Patrice Leconte, narra a história de um jovem engenheiro, ás vésperas da Revolução Francesa, chegando na corte do rei Luis XVI.



Entretanto, ele cria um clima desagradável com suas brincadeiras e muitas coisas são reveladas no cotidiano da nobreza.

E então, o que achou das dicas de filmes sobre a Revolução Francesa?

