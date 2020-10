5 habilidades para desenvolver pensamento crítico

O que é pensamento crítico? Bom, basicamente refere-se à capacidade de analisar as informações objetivamente e, logo após, fazer um julgamento fundamentado.

Envolve a avaliação de fontes, como dados, fatos, fenômenos observáveis, assim como resultados de pesquisas.

Os pensadores críticos experientes podem tirar conclusões razoáveis de um conjunto de informações e, assim, conseguir discriminar entre detalhes úteis e menos úteis. Desse modo, se tornam capazes de resolver problemas ou tomar decisões com mais coerência e embasamento.

Quer desenvolver o seu pensamento crítico? Então acompanhe o artigo para conferir as principais habilidades requisitadas para conseguir esse feito.

Análise crítica

Parte do pensamento crítico é a capacidade de examinar cuidadosamente algo, seja um problema, um conjunto de dados ou então um simples texto.

Pessoas com habilidades analíticas conseguem examinar informações, entender o que elas significam, assim como explicar adequadamente aos outros as implicações dessas informações.

Fazendo perguntas ponderadas

Análise de dados

Pesquisa

Interpretação

Julgamento

Evidências de questionamento

Reconhecendo padrões

Ceticismo

Comunicação

Frequentemente, você precisará compartilhar suas conclusões com seus empregadores ou então com um grupo de colegas. Porém, deve-se mostrar capaz de se comunicar com outras pessoas para exibir suas ideias de maneira eficaz.

Além disso, pode precisar envolver o pensamento crítico em um grupo. Nesse caso, entretanto, você precisará trabalhar com outras pessoas, assim como se comunicar de maneira eficiente para descobrir soluções para problemas complexos.

Consiga esse feito desenvolvendo, por exemplo:

Escuta ativa

Avaliação

Colaboração

Explicação

Interpessoal

Apresentação

Trabalho em equipe

Comunicação verbal

Comunicação escrita

Criatividade

O pensamento crítico geralmente envolve criatividade e inovação. Você pode precisar detectar padrões nas informações que está examinando ou então encontrar uma solução na qual ninguém mais pensou antes.

Tudo isso requer um olhar criativo que pode ter uma abordagem diferente de todas as outras. Podemos citar diversas qualidades para obter essa capacidade, como por exemplo:

Flexibilidade

Conceituação

Curiosidade

Imaginação

Desenho de conexões

Inferindo

Previsão

Sintetizando

Visão

Pensamento com a mente aberta

Para pensar de forma crítica, a saber, você precisa ser capaz de deixar de lado quaisquer suposições ou julgamentos. Simplesmente deve se propor a analisar as informações que recebe. Para isso, entretanto, precisa ser objetivo, avaliando ideias sem preconceitos.

Sendo assim, precisa apresentar, por exemplo:

Diversidade

Justiça

Humildade

Inclusivo

Objetividade

Observação

Reflexão

Solução de problemas

A resolução de problemas é outra habilidade de pensamento crítico que envolve analisar um problema, gerar, assim como implementar uma solução. Além disso, permite avaliar o sucesso do plano.

Os empregadores, por exemplo, não querem apenas funcionários que possam pensar criticamente sobre as informações. Eles também precisam ser capazes de encontrar soluções práticas e, assim, ajudar no dia a dia de problemas.

Atenção aos detalhes

Esclarecimento

Tomando uma decisão

Avaliação

Fundamentação

Identificando Padrões

Inovação

E então, você possui todas essas habilidades?

