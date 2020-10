5 jogos de carros para você jogar sem baixar ou instalar

Quem é fã de games de corrida sabe bem o que faz um bom jogo do tema: sensação de velocidade, controles precisos, pistas elaboradas e disputas intensas contra o rival.

Nem todos os PCs são capazes de rodar os jogos mais atuais e pesados de franquias como Forza ou Need for Speed, mas isso não significa que você vai ficar sem pisar no acelerador: há uma série de ótimos games de carros por aí que são leves e simples, mas capazes de divertir os fãs de automobilismo das mais diversas categorias.

Todos os títulos listados abaixo estão hospedados no Click Jogos — e há muito mais games incríveis de carros, esportes e outros gêneros disponíveis por lá. Não deixe também de conferir outras listas que já fizemos, como a seleção para entreter as crianças durante home office dos pais e de jogos de mesa para passar o tempo.

Click Jogos

Stock Car Hero coloca você em corridas de curta distância no controle de um carro potente. Você não precisa acelerar, só controlar as curvas e ultrapassagens. Fique de olho nas moedas, que permitem a compra de melhorias para o veículo, e nos turbos, que estão pintados no asfalto e aumentam a sua velocidade.

Click Jogos

O drift, ou derrapagem, é um dos movimentos mais estilosos de grandes pilotos. E isso é essencial para você vencer em Drifty Master, jogo em que as corridas são cheias de obstáculos e limites de tempo. Não se esqueça de coletar todos os itens na pista para atingir cada vez mais velocidade.

Click Jogos

Em Drag Racing Club, o estilo é diferente: em vez de você ver os outros carros na pista, esse é um teste de precisão. Você precisa mudar de marcha no momento certo — quando o ponteiro chegar na cor verde — e usar o turbo na hora mais indicada para manter a velocidade e chegar em primeiro na disputa contra um adversário.

Time to Park 2

Nem só de corrida vivem os jogos de carro. Você precisa mostrar que sabe tudo de direção em Time to Park 2, em que cada fase traz uma situação diferente para você estacionar o seu veículo de forma perfeita na vaga, sem encostar nos outros automóveis e respeitando os limites da rua — tudo isso usando apenas as setas direcionais do teclado.

Click Jogos

High Hill é totalmente diferente dos anteriores: aqui, você usa apenas o botão esquerdo do mouse para acelerar, mas deve fazer isso na hora certa para superar as ladeiras e os obstáculos. Aqui, o seu objetivo é completar as manobras e a pista sem deixar o veículo explodir e antes que a gasolina chegue ao fim. Será que você consegue?