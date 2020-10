5 podcasts para estudar espanhol em qualquer lugar

Estudar espanhol pode ser mais difícil do que os estudantes brasileiros pensam por conta da semelhança vocabular do idioma com o português. Apesar de o português e o espanhol serem línguas irmãs, com muitas coisas em comum, há muitas características diferentes, seja quanto aos vocábulos, seja quanto a sua sintaxe.

No entanto, estudar espanhol por diversos meios pode ajudar muito nesse processo. Uma ótima forma de se preparar para exames de espanhol é estudar através da audição. Para isso, músicas, filmes e podcasts são uma boa pedida.

Pensando nisso, selecionamos 5 podcasts em espanhol para estudar a compreensão oral. Confira abaixo a nossa seleção!

Em primeiro lugar apresentamos um podcast perfeito para ouvir em qualquer lugar, já que traz uma dicção muito clara. Com episódios bem curtos que duram entre 15 e 20 minutos, o programa traz lições sobre vários tópicos do idioma, incluindo atualidades, vocabulário, gramática e sintaxe. Além disso, é recomendado para os níveis iniciantes e intermediário.

O TED en Español, por sua vez, não tem a gramática ou os conhecimentos específicos do espanhol como foco. Nesse sentido, a ideia é estudar a compreensão da língua por meio dos debates e ideias compartilhadas sobre diversos tema de grande importância. Com episódios mais longos, esse programa requer um nível mais avançado da língua para a compreensão total.

O Español Automatico é um dos melhore podcasts de aprendizagem de espanhol, desse modo, é perfeito para estudar a língua. A criadora Karo Martinez compartilha lições sobre diversos tópicos relevantes para aprender o espanhol como os tempos verbais e regras gramaticais, por exemplo. Além disso, há a versão dos programas em vídeo para aqueles que gostam de ter apoio visual.

Já o LightSpeed Spanis é ótimo para os mais diversos níveis, pois há episódios para os iniciantes, para os iniciantes/intermediários, e para os intermediários/avançado. As aulas são perfeitas para aprender tempos verbais, vocabulário, gramática. No entanto, há alguns episódios em inglês.

Por fim, apresentamos uma opção perfeita para estudar espanhol e se divertir ao mesmo tempo. Perfeito para os amantes de história, esse programa traz diversos episódios sobre fatos históricos. Além disso, apresenta curiosidades, enigmas e anedotas. Por conta de sua fluidez, recomendamos o Ser História para estudantes que tenham um nível de conhecimento mais avançado.

