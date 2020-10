5 séries de fantasia para quem ama O Senhor dos Anéis

Imagem: Divulgação / New Line Cinema

A trilogia O Senhor dos Anéis revolucionou o gênero de fantasia no audiovisual. Mesmo que a jornada de Frodo (Elijah Wood) para destruir o Anel na Montanha da Perdição tenha começado há 19 anos com o lançamento de A Sociedade do Anel, a obra ainda é uma fonte de inspiração para várias produções.

É por isso que os fãs sempre querem mais do universo criado por J.R.R. Tolkien. Não é para menos que a Amazon deu o sinal verde para a produção de uma série baseada em um tempo anterior aos acontecimentos de O Senhor dos Anéis.

Enquanto a série não estreia, temos algumas produções com narrativas épicas, batalhas grandiosas, trilhas sonoras marcantes e locações de tirar o fôlego para você. Confira a seguir:

1. The Witcher

Fonte: Reprodução / Netflix

Entre lutas e magia, The Witcher pode acalmar os corações de quem procura uma produção com um universo mais amplo.

A série conta a história de Geralt de Rivia (Henry Cavill), um bruxo caçador de monstros cujo caminho vai cruzar com a da feiticeira Yennefer (Anya Chalotra) e da princesa Ciri (Freya Allan).

Baseada nos livros Andrzej Sapkowski — que deu origem ao game famoso, — a série já foi renovada para a segunda temporada.

Onde encontrar: disponível na Netflix.

2. Game of Thrones

Fonte: Reprodução / HBO

É aqui que pediram uma narrativa épica? Game of Thrones é uma das séries de fantasia de sucesso mais estrondoso dos últimos tempos.

A história acompanha o conflito entre as famílias nobres dos Sete Reinos de Westeros para assumir o Trono de Ferro, entre jogos de poder e magias antigas.

Baseada nos livros de George R. R. Martin, a série da HBO se encerrou com oito temporadas e se consagrou como um fenômeno cultural.

Onde encontrar: disponível no HBO GO.

3. Outlander

Fonte: Reprodução / Starz

Saindo de continentes fictícios, Outlander vai misturar realidade e fantasia com muitas batalhas, romance e uma trilha sonora incrível. A história começa em 1945, quando a enfermeira Claire Randall (Caitriona Balfe) é transportada para o ano de 1743 quando toca pedras antigas.

Em uma nova realidade cheia de riscos, ela é forçada a se casar com o nobre guerreiro escocês Jamie Fraser (Sam Heughan), por quem acaba se apaixonando, o que torna a sua existência ainda mais perigosa.

Baseada nos livros de Diana Gabaldon, a série tem cinco temporadas.

Onde encontrar: as quatro primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix e a série completa também pode ser conferida no Now.

4. As aventuras de Merlin

Fonte: Reprodução / BBC One

Alguém aí é fã das histórias de Camelot? As Aventuras de Merlin é centrada no Rei Arthur (Bradley James) e o mago Merlin (Colin Morgan) ainda jovens, antes de se tornarem lendas.

À medida que buscam os próprios destinos, eles entram em uma jornada cheia de perigos e personagens fantásticos.

A série britânica teve cinco temporadas e já foi encerrada.

Onde encontrar: disponível na Netflix.

5. Vikings

Fonte: Reprodução / History Channel

Para quem acha a mitologia nórdica fascinante, Vikings sabe dosar aspectos “fantásticos” sutis e os fatos históricos que imperam em sua narrativa.

A série acompanha a trajetória do herói nórdico Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) enquanto ele ascende ao poder na sua cidade.

A série está na sexta temporada e se encaminhando para o fim. A visão do seriado sobre a cultura viking e as suas tradições conquistou milhares de fãs e inspirou novas produções.

Onde encontrar: disponível na Netflix.