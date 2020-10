5 séries distópicas para quem ama a franquia Jogos Vorazes

Jogos Vorazes é uma das maiores franquias do entretenimento dos últimos tempos e ainda hoje emociona e engaja os fãs.

Baseada na trilogia literária de Suzanne Collins, a história se passa em um futuro distópico e acompanha a jornada de Katniss (Jennifer Lawrence) quando ela aceita participar dos Jogos Vorazes no lugar da sua irmã, mesmo sabendo que só uma pessoa poderá sair viva da competição.

Para quem procura algo parecido com a franquia, várias séries seguem o estilo de distopia com muita adrenalina e tramas interessantes. Confira a seguir:

1. The 100

Para os fãs de distopia adolescente, The 100 tem tudo isso e uma dose de ficção científica. Após uma guerra nuclear, os humanos vivem em estações espaciais em órbita, mas os recursos começam a acabar.

Assim, 100 delinquentes juvenis são enviados para investigar se ainda existem recursos disponíveis na Terra, precisando lidar com os conflitos entre eles e com a descoberta de que não estão sozinhos no planeta.

Baseada no livro de Kass Morgan, a série se encerrou com sete temporadas.

Onde assistir: as seis primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix.

2. The Society

É mais uma distopia teen que você quer? Em The Society, um grupo de adolescentes é transportado para uma cópia da sua cidade original.

A diferença é que nela todos os pais desapareceram e eles precisam sobreviver em meio ao caos para encontrar uma maneira de voltar para casa.

Baseada no clássico O Senhor das Moscas, de William Golding, a série infelizmente foi cancelada pela Netflix.

Onde assistir: a única temporada está disponível na Netflix.

3. 3%

O Brasil também tem lugar nesta lista de séries distópicas. Em um futuro pós-apocalíptico e devastado, cada cidadão de 20 anos pode passar pelo Processo, que consiste em uma série de provas para ter acesso ao Mar Alto, onde as oportunidades de vida são melhores.

O problema é que apenas 3% das pessoas conseguem passar pela seleção. Com quatro temporadas, 3% vai agradar quem gosta do gênero distopia e ficção científica.

Onde assistir: todas as quatro temporadas estão disponíveis na Netflix.

4. Westworld

Com uma temática bem mais adulta do que Jogos Vorazes, Westworld é para quem quer apostar numa distopia de ficção científica com uma trama complexa.

Westworld é um parque temático que reproduz a temática do Velho Oeste. Lá, os visitantes podem interagir com androides sem nenhum tipo de regra. Mas após uma atualização no sistema, as máquinas começam a despertar a própria consciência.

Onde assistir: a série é disponibilizada no streaming HBO GO.

5. Expresso do Amanhã

Vamos de mais distopia? Quando a Terra congela, os únicos sobreviventes passam a viver vagando pelo planeta no trem Snowpiercer, mas a divisão de classes sociais provoca revolta nas pessoas. A gota d´água é quando um assassinato acontece na ala mais pobre.

Expresso do Amanhã é baseada na HQ francesa Le Transperceneige, que também já foi adaptada para o cinema em 2013. Além do futuro distópico, a produção também compartilha com Jogos Vorazes a crítica à desigualdade social.

Onde assistir: disponível na Netflix.