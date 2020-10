5 séries parecidas com A Maldição da Mansão Bly para fãs de terror

A Maldição da Mansão Bly, série criada pelos mesmos responsáveis por A Maldição da Residência Hill, estreou recentemente na Netflix e tem-se mostrado uma ótima opção para aqueles que são fãs de séries de terror.

Se você já maratonou e está em busca de séries parecidas com A Maldição da Mansão Bly, nós elencamos as cinco principais que se relacionam com a temática abordada na produção da Netflix.

Confira, portanto, 5 séries parecidas com A Maldição da Mansão Bly e prepare a maratona na sua plataforma de streaming favorita!

1. Dark

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Netflix

Um dos maiores sucessos da Netflix, Dark é uma série alemã que retrata conceitos relacionados à viagem no tempo. São muitas camadas para entender completamente, misturando famílias e a relação entre cada um dos membros ao longo de três temporadas.

Da mesma forma, A Maldição da Mansão Bly apresenta um desenvolvimento gradual dos personagens, apresentando ao espectador cada parte do terror que envolve a série.

Dark foi concluída recentemente, em junho de 2020, e todos os episódios podem ser conferidos na Netflix.

2. Castle Rock

(Fonte: Hulu/Divulgação)Fonte: Hulu

Unindo elementos sobrenaturais com uma boa dose de fantasia, é muito provável que os fãs de A Maldição da Residência Hill queiram explorar um pouco mais dessa produção de J. J. Abrams. A série se passa no universo das histórias de Stephen King, conhecido por ser o mestre do horror na Literatura. Então, quem gosta do gênero com certeza vai amar Castle Rock.

Se você estava procurando séries parecidas com A Maldição da Mansão Bly, Castle Rock pode ser conferida na Hulu, plataforma de streaming.

3. American Horror Story

(Fonte: FX/Divulgação)Fonte: FX

Assim como o próprio título da série já aponta, é fácil entender a relação entre AHS e A Maldição da Mansão Bly. Ambas possuem forte relação com casas assombradas, assim como com mistérios guardados ao longo dos anos e entidades que persistem em vagar pela mundo.

Um ponto de diferença é que American Horror Story apresenta bem mais violência explícita, mostrando bastante sangue, enquanto A Maldição da Residência Hill e Mansão Bly são focadas mais no suspense psicológico que os personagens enfrentam.

American Horror Story, um dos maiores sucessos entre séries de terror, pode ser assistida nas plataformas de streaming Hulu, Globoplay e Amazon Prime Video.

4. Penny Dreadful

(Fonte: Showtime/Divulgação)Fonte: Showtime

O ponto de conexão entre A Maldição da Mansão Bly e Penny Dreadful é a forma com que ambas as séries representam a questão dos traumas através de elementos sobrenaturais, atribuindo metáforas ao longo dos episódios. Enquanto a primeira série usa fantasmas, a segunda usa monstros.

Os personagens são bem desenvolvidos e têm suas emoções exploradas ao máximo, permitindo que o público entenda o que eles estão passando. É possível assistir Penny Dreadful na Netflix ou Hulu.

5. The Leftovers

(Fonte: HBO/Divulgação)Fonte: HBO

A trama da série foca em uma parcela da população que fica na Terra enquanto mais da metade das pessoas desaparecem após um evento misterioso.

É muito interessante a relação entre The Leftovers e A Maldição da Mansão Bly, pois ambas só funcionam caso o espectador consiga acreditar no desconhecido através do drama sofrido pelos personagens.

Por isso, fica sempre o questionamento: será que isso está realmente acontecendo ou é apenas um delírio do personagem?

The Leftovers é uma produção da HBO e pode ser conferida no HBOMax, serviço de streaming. A Maldição da Residência Hill e A Maldição da Mansão Bly podem ser conferidas na Netflix.