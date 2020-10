5 séries parecidas com Gilmore Girls para se emocionar

Parece que foi ontem que Gilmore Girls estreou na televisão, mas esse evento já tem 20 anos. A produção criada por Amy Sherman-Palladino trouxe, ao longo de sete temporadas, conflitos intensos entre os personagens e muita diversão aos espectadores.

Gilmore Girls conta as aventuras e as desventuras de Lorelai (Lauren Graham) e a filha Rory (Alexis Bledel). Entre idas e vindas com diversos interesses amorosos, situações familiares complexas, amizades, amadurecimento, casamentos, frustrações e outros temas recorrentes, a série emocionou o público com seu drama agridoce repleto de nuances bem orquestradas.

A produção deixou o público órfão em 2007, quando exibiu seu final, mas foi adicionada ao catálogo da Netflix em 2016 com um revival intenso de quatro episódios.

Nesta lista, veremos algumas séries parecidas com Gilmore Girls para se emocionar assim como os personagens de Stars Hollow.

Confira:

1. Jane The Virgin

Fonte: The CW

Com cinco temporadas, Jane the Virgin se aproxima de Gilmore Girls justamente por conta do amadurecimento e das relações cultivadas por três gerações de mulheres. A produção apresenta uma filha (Gina Rodriguez), sua mãe (Andrea Navedo) e sua avó (Ivonne Coll) lidando com os mais diversos assuntos.

A produção da emissora The CW aposta em temas um pouco mais delicados e profundos, mas com nuances que podem certamente divertir o público. Assista a todas as temporadas na Netflix.

2. Insecure

Fonte: HBO

Issa Rae já provou, ao longo das quatro temporadas de Insecure, que consegue ser uma exímia roteirista. Ela protagoniza e produz a série na HBO e apresenta, com maestria, os conflitos da vida adulta de uma mulher negra nos Estados Unidos. A produção tem o mesmo clima descontraído de Gilmore Girls e ainda consegue tratar os relacionamentos entre os personagens com grande honestidade e fluidez.

Insecure aposta também na intimidade e na sexualidade de seus agentes, algo bem diferente da série da The CW. Os episódios podem ser assistidos pelo streaming HBO Go.

3. Eu Nunca…

Fonte: Netflix

Embora Eu Nunca… (Never Have I Ever…) tenha um foco muito grande no desenvolvimento da personalidade da protagonista, também aposta fortemente no conflito entre Devi (Maitreyi Ramakrishnan) e a mãe, Nalini (Poorna Jagannathan). Ao longo dos episódios, o público percebe que as duas têm muitas diferenças, mas também muito em comum.

O vínculo entre mãe e filha e os conflitos interpessoais farão os fãs de Gilmore Girls se emocionar, então corra para ver. A 1ª temporada de Eu Nunca… está disponível na Netflix.

4. Parenthood

Fonte: NBC

A série da NBC tem semelhanças com Gilmore Girls que podem ir muito além do protagonismo de Lauren Graham. O foco de Parenthood é uma família disfuncional repleta de nuances muito interessantes e curiosas. Durante seis temporadas bastante aclamadas, diga-se de passagem, o público se emocionou e deu boas risadas.

O amadurecimento também é um tema recorrente nessa série, que ainda tem Peter Krause, Dax Shepard, Monica Potter e Erika Christensen no elenco. Todos os episódios podem ser assistidos no Amazon Prime Video.

5. The Marvelous Mrs. Maisel

Fonte: Amazon Prime Video

Quem gostou de Gilmore Girls não pode deixar de ver as novas produções de Amy Sherman-Palladino. Uma delas e talvez a que mais pode emocionar aqueles que acompanharam o cotidiano dos personagens de Stars Hollow é The Marvelous Mrs. Maisel.

A comédia é estrelada por Rachel Brosnahan, que vive Midge, uma mulher que desafia as expectativas da sociedade no fim dos anos 1950 em Nova York. Tudo o que ela mais deseja é ser comediante. O roteiro é repleto de boas discussões, brincadeiras muito apropriadas, dramas sólidos e alguns relacionamento complicados. A protagonista é uma mulher com objetivos claros e determinação, algo que as Gilmore Girls tinham de sobra. A produção pode ser assistida no Amazon Prime Video.

Gostou? Qual dessas séries você ficou mais curioso para conferir?