5 séries parecidas com The Mentalist para fãs de investigação

The Mentalist é uma das principais séries de investigação da televisão mundial. O seriado fez um enorme sucesso de 2000 a 2010, conquistando uma imensidão de fãs. A série terminou em 2015, mas muitas pessoas conheceram o programa recentemente por meio das plataformas de streaming.

A essência de The Mentalist

Assim como a maioria dos programas de TV, um dos principais temperos de The Mentalist é o protagonista. Patrick Jane, interpretado por Simon Baker, é um pacote completo de um investigador excêntrico.

O personagem tem capacidades de observação brilhantes, que o tornam um detetive sensacional com um humor único. O plot envolvendo ele é ainda mais poderoso: entrou para a força policial com o intuito de vingar a morte da mulher e da filha, assassinadas pelo serial killer Red John.

Além do principal, The Mentalist conta com um ótimo conjunto de coadjuvantes, com Teresa Lisbon (Robin Tunney), Kimball Cho (Tim Kang), Wayne Rigsby (Owain Yeoman) e Grace Van Pelt (Amanda Righetti).

O que assistir depois de The Mentalist?

Agora, se você terminou essa série sensacional e está sem saber o que assistir, o Minha Série está aqui para te ajudar. Fizemos uma lista com 5 seriados incríveis e que podem ajudar você a superar a falta de The Mentalist.

(Fonte: BBC One/Reprodução)Fonte: BBC One

Quando o assunto é uma série com um protagonista genial e excêntrico, Sherlock é o programa perfeito. O seriado feito pela BBC One é estrelado por Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, que fazem os papéis de Sherlock Holmes e Dr. Watson.

A série é inspirada nas obras de Sir Arthur Conan Doyle e tem tudo que um fã de The Mentalist procura. Sherlock utiliza com genialidade uma combinação de humor, investigação e, principalmente, particularidades dos personagens principais.

(Fonte: CBS/Reprodução)Fonte: CBS

Para aqueles que adoram uma boa série de investigação policial, Criminal Minds é um pacote bem completo. O seriado da CBS está no ar desde 2005 e teve seu encerramento neste ano com a 15ª temporada. A série é inspirada em alguns crimes da vida real e aposta em um conjunto de personagens que precisam tentar entender a mente de criminosos e impedi-los de cometerem os crimes mais horríveis.

Criminal Minds é uma boa escolha para os fãs de The Mentalist, principalmente se você adorava os plots secundários da equipe investigativa.

(Fonte: USA Network/Reprodução)Fonte: USA Network

Conhecida em português como “Crimes do Colarinho Branco”, a série conta a história de Neal Caffrey (Matt Boomer), um vigarista de primeira que está sob custódia do FBI. Caffrey junta-se ao agente do FBI Peter Burke para ajudá-lo a resolver os crimes de colarinho branco.

A série aposta em humor, suspense e muita emoção, sendo construída na relação entre os dois e no constante jogo de gato e rato do seriado. White Collar é uma boa opção para quem adora uma boa investigação e narrativa.

(Fonte: FOX/Reprodução)Fonte: FOX

Lie To Me é uma ótima escolha para quem gosta de um detetive diferente e que carrega um passado sombrio como motivação. A série conta a história da equipe especialista criada pelo Dr. Cal Lightman, que ficou obcecado no uso de linguagem corporal e leitura de microexpressões para detectar mentiras após o suicídio da mãe.

O personagem é interpretado por Tim Roth, que consegue dar uma ótima essência ao Lightman. A série tem apenas 3 temporadas e é uma boa aposta para você que está em busca de algum programa para maratonar.

(Fonte: Showtime/Reprodução)Fonte: Showtime

Fugindo do padrão investigador bonzinho, temos a opção de Dexter. O seriado conta a história de Dexter Morgan, um especialista forense que, no seu tempo livre, é um serial killer instintivo e perigoso. A série traz toda a sensação de uma perseguição e investigação policial, com o plus de ter um criminoso de primeira no meio da equipe. Recentemente, a Showtime divulgou que vai lançar um revival de Dexter, criando um momento perfeito para começar a assistir à série.