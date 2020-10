5 truques para seguir o cronograma de estudos

Nós do Notícias Concursos sempre batemos na tecla que o cronograma de estudos ajuda imensamente na organização e obtenção de bons resultados.

Seja em concursos, Enem ou vestibulares, ter um plano é fundamental. Então não há como fugir dessa ‘obrigação’.

Antes de começar a estudar, portanto, elabore um cronograma. Confira a seguir como fazer isso de forma assertiva.

Faça um plano concreto

Fazer um cronograma geral e vago pode parecer atraente na hora de fazer, com uma abordagem totalmente flexível, parecendo uma forma muito atraente de fazer seu cronograma de estudos.

Entretanto, avançando três semanas, essa flexibilidade se tornou uma desculpa conveniente para adiar um monte de matérias que precisa mesmo estudar. Elas se acumularam e aí você precisou correr para dar conta.

Por isso é essencial elaborar um planejamento, saber o que de fato você precisa estudar. Além disso, saber em quanto tempo precisa atingir suas metas de estudo.

Ajuste se você precisar

Digamos que você tenha em mãos um ótimo plano de estudo que equilibra uniformemente os tópicos até a prova. Mas espere aí – agora você está trabalhando na mesma semana em que o plano prevê que você faça alguns preparativos importantes para o concurso ou vestibular.

Pular a preparação para a prova? Absolutamente não. Em vez disso, você é criativo e faz alguns ajustes.

Nem todas as semanas do ano, ou dias da semana, nesse caso, serão tão adequados para estudar quanto os outros. Isso não é motivo para pânico; tudo que você precisa fazer é mudar as coisas para acomodar essas semanas de pouco tempo.

Fazer ajustes como fazer muitas semanas antes e depois, espremer um pouco durante seus dias agitados da semana e muito nos dias de fim de semana não vai demorar muito para descobrir, mas tornará seu cronograma de estudo muito mais gerenciável, e provavelmente ajudará a manter seus níveis de ansiedade baixos.

Não adianta se estressar com o fato de você não seguir o cronograma, você já tem muito o que se dedicar com as provas.

Compense o tempo perdido se você ficar para trás

Não importa o quão bom seja um plano, não importa o quanto você tenha considerado nas atividades e no tempo ausente, algo vai acontecer para atrapalhar você. Seja adoecendo ou perdendo o computador, o fato é que em algum momento você ficará para trás.

Recuperar esse tempo perdido com alguns dias ou semanas intensivos de estudo não é divertido, mas é muito melhor do que ter que refazer todo o plano ou, pior ainda, pular totalmente o tópico perdido.

Superar aqueles dias nojentos de recuperação será um verdadeiro esforço, mas quanto mais rápido você puder acompanhar seu cronograma e voltar aos trilhos, mais suave e mais benéfico será seu comparecimento às provas.

Marque enquanto avança

Pode soar um pouco infantil, mas ter uma cópia física ou então online de seu horário de estudos, onde você pode marcar seu progresso com um grande “X” vermelho sobre os tópicos que você cobriu, não deve ser desprezado.

Há algo super satisfatório em literalmente marcar algo fora de uma lista, definitivamente ser capaz de dizer “feito isso” e colocar isso na página.

Ter aquele pequeno impulso psicológico cada vez que você conclui uma atividade será uma combinação útil de recompensa pelo trabalho realizado e motivação para ajudá-lo a continuar seguindo o cronograma de estudos em um ritmo sólido e consistente.

Seguir essas cinco dicas lhe dará a melhor chance de seguir solidamente seu cronograma e, portanto, obter o máximo valor dele. Certamente uma uma excelente ajuda para ir bem em concursos, Enem e vestibulares.