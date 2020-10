5,4 milhões de domicílios tinham brasileiros que solicitaram empréstimos, afirma IBGE

Durante a pandemia do novo coronavírus, mais brasileiros pediram empréstimo. Foi o que divulgou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Covid-19 do mês. Os dados são divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Brasil conta com 68,7 milhões de domicílios. Do total, em cerca de 5,4 milhões algum morador pediu empréstimo em setembro. Ou seja, 7,9% do total de domicílios do país. Destes, 4,6 milhões dos pedidos foram atendidos e outros 805 mil não tiveram o empréstimo concedido. Ou seja, um total de 85,2% conseguiram o empréstimo.

Em agosto, o IBGE havia apontado que 4,9 milhões de domicílios tinham brasileiros em que algum morador pediu empréstimo. Destes, 84,8% haviam tido sucesso no pedido. Maria Lucia Vieira, coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, ponderou que o índice é cumulativo. De acordo com ela, a pesquisa questiona se alguém do domicílio pediu algum empréstimo ao longo da pandemia.

Ou seja, a pesquisa não significa que mais pessoas estão pedindo empréstimo, e sim um acumulado com o que já foi referenciado com o passar dos meses. “A gente não pergunta, mas ele pode ter sido um empréstimo para pagar contas pessoais ou para que as pessoas pudessem investir em alguma coisa para retornar ao mercado de trabalho”, disse ela.

A maior recusa de empréstimos aconteceu na região Centro-Oeste: 18,8% dos que pediram não conseguiram. A região também foi a que teve maior procura por empréstimos: 8,9%.