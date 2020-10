6 passos para ir bem na prova do ITA  

O ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica) está entre os vestibulares mais disputados do Brasil. Cursar, uma graduação no ensino público requer uma preparação de muito estudo.

O sonho de tornar-se aluno de uma instituição de ensino superior pública, depara-se muitas vezes com a enorme concorrência, assim como o alto índice de dificuldade imposto nas avaliações.

Desse modo, não seria diferente no ITA, sobretudo para os vestibulandos apaixonados por exatas. Muitos deles, abdicam de horas de descanso e distração se preparando para conquistar uma vaga nos cursos de engenharias do instituto.

A saber, para o candidato seguir ou não carreira militar, que pensa e quer muito entrar no ITA, o empenho é estritamente necessário. Além disso, pegar leve nos estudos não é uma opção.

Com o intuito de ajudar, quem está pensando em enfrentar esse imenso desafio, selecionamos dicas de estudos preciosas que irão contribuir para a sua trajetória e plano de estudos.

Dicas para passar no vestibular do ITA

Criar um plano é fundamental, e tudo deve ser seguido à risca, pois a concorrência estará cumprindo seu papel, pode apostar, por isso, se liga nas estratégias!

1. Comece a estudar antes

Quanto antes você começar a estudar, melhor. Como se trata de uma instituição com cursos altamente concorridos, só assim haverá chances de passar sem aperto. Então, mesmo antes da divulgação do edital, já esteja com os materiais a postos e com planejamento montado.

2. Monte um cronograma

A maioria dos estudantes vitoriosos, destacam a importância de realizar um bom planejamento. Isto é, o estabelecimento de metas e períodos. Não basta só a frequência na salas de aula, uma rotina de estudos fora da sala de aula é fundamental.

Por isso, monte um cronograma com a quantidade de horas e quais as disciplinas que serão estudadas durante a semana. Respeite sempre o plano de estudos.

3. Prepare-se fisicamente

Além de estudar para o vestibular propriamente dito, os candidatos ao ITA passarão por uma avaliação de saúde. Isso faz parte da pré-seleção dos aprovados para estudar no instituto. Afinal, trata-se de um órgão da Aeronáutica.

Desse modo, não deixe de se preparar fisicamente, praticando atividades físicas regulares e estando em dia com a sua saúde.

4. Capriche no estudo de exatas

É essencial pegar pesado nos estudos das disciplinas de matemática, física e química, ou seja, daquelas que fazem parte da área de exatas.

Afinal, tenha em mente que elas possuem mais relevância para a aplicação das disciplinas das engenharias.

Contudo, não deixe de reservar um tempo para as matérias de português e inglês, que também possuem peso no exame.

5. Simulados do ITA

Algumas instituições de ensino, oferecem simulados abordando temas recorrentes das provas do ITA.

Entretanto, os estudantes podem acessar às provas anteriores do ITA, realizando um bom teste e adaptando-se ao nível de dificuldade empregado na prova. Acesse esse link aqui para ter acesso às provas.

6. Contato com alunos do instituto

Conhecer os estudantes do ITA e pegar algumas dicas com eles que já passaram pelo mesmo processo que você está enfrentando é uma ótima dica.



Se possível, converse e busque aprender sobre qual era a rotina de estudo deles, quais o macetes e rotinas de estudos que eles enfrentaram.



E então, gostou das dicas?