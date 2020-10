6 séries parecidas com The Mandalorian para fãs de ficção científica

The Mandalorian, série produzida pelo streaming Disney+ e que acontece dentro do universo Star Wars, está retornando para a sua 2ª temporada, com a estreia marcada para sexta-feira (30) no catálogo da plataforma de streaming da Disney. E a volta para a nova season está deixando o seriado com muito hype (não à toa)!

Nova temporada de The Mandalorian no Disney Plus



Nos novos episódios, a série deve mostrar um pouco mais sobre a história do Darksaber, que apareceu nas mãos de Moff Gideon. Além disso, os fãs poderão acompanhar um pouco mais de Din Djarin e do fofíssimo Baby Yoda, uma vez que o caçador de recompensas mandaloriano deve proteger a pequena criatura.

A 2ª temporada trará novos nomes ao elenco, como Rosario Dawson, que fará a personagem Katan Kryze. Além dela, Michael Biehn, Temuera Morrison, Timothy Olyphant e Sasha Banks também vão aparecer na nova season.

Séries parecidas com The Mandalorian

O gênero de ficção científica é um dos maiores sucessos da televisão. Viagens pelo espaço, alienígenas, guerras interestelares e afins caíram nas graças do público há anos. Por conta disso, existem muitas opções de seriados dentro dessas realidades sci-fi.

Pensando nisso e inspirado pelo retorno de The Mandalorian, o Minha Série decidiu trazer outras 6 séries de ficção científica parecidas com a produção do Disney Plus.

(Fonte: DIsney/Reprodução)Fonte: Disney

Para começar a lista, vamos continuar no universo de Guerra nas Estrelas. Se você curtiu a série do Disney+ e é fã de um bom desenho animado, Star Wars: The Clone Wars é uma ótima opção para você.

O seriado acompanha as aventuras dos jedis Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi. A versão de 2003 foi um sucesso enorme, com três temporadas e a mente brilhante de Genndy Tartakovsky, criador de Samurai Jack.

O sucesso ainda rendeu um revival que está disponível no streaming da Disney e tem sete temporadas.

(Fonte: HBO Max/Reprodução)Fonte: HBO Max

A nova série do streaming HBO Max é um prato cheio quando o assunto é ficção científica e crítica social. O seriado tem um estilo muito mais pesado e androides muito mais realistas do que The Mandalorian, sendo uma boa opção para os fãs do estilo sci-fi.

Raised By Wolves conta a história de dois androides que são responsáveis por cuidar e criar bebês seres humanos em um planeta deserto. A série traz reflexões pesadas sobre temas como a importância dos pais e o fanatismo na religião.

(Fonte: Amazon Prime Video/Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

The Expanse é um seriado que migrou do Syfy, clássico canal de ficção científica, para o Amazon Prime Video. A série acontece em um futuro em que a humanidade colonizou o Sistema Solar e conta a história da investigação do desaparecimento de uma jovem, que acaba juntando um detetive sério e um piloto malandro para uma aventura espacial em busca de respostas.

(Fonte: Syfy/Reprodução)Fonte: Syfy

Mais uma série do Syfy na lista e, desta vez, é a canadense Killjoys. A série acompanha um trio de caçadores de recompensas interplanetários que estão trabalhando para uma facção independente, que se diz imparcial nos assuntos políticos de cada região.

Assim como The Mandalorian, o programa consegue fazer um bom mix entre estilo cômico e a adrenalina das aventuras espaciais.

5. Firefly

(Fonte: Fox/Reprodução)Fonte: Fox

Existe algo mais ficção científica do que cowboys do espaço? Acho que não. Firefly conta a história de uma tripulação que busca sobreviver enquanto se aventura por regiões desconhecidas da galáxia. Para isso, a equipe do The Serenity precisa combater facções criminosas e as autoridades locais. A série é um típico faroeste sem leis no espaço sideral. Produzido pela Fox nos anos 2000, o programa está disponível no Hulu.

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

A série já encerrada da Netflix é uma ótima opção para os fãs de ficção científica maratonarem. Assim como a série do Disney Plus, Altered Carbon acompanha um mercenário independente que precisa resolver uma missão de vida ou morte. O detalhe: a série se passa em um futuro no qual as consciências são digitalizadas e armazenadas, dessa forma o corpo se torna apenas um receptáculo das mentes.