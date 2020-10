‘600 milhões de euros pra gastar e tomou de 7’

Após sequência com três empates e uma derrota, o Grêmio voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. A equipe de Renato Gaúcho recebeu o Coritiba nesta quarta-feira e venceu por 2 a 1, pela 14ª rodada do torneio nacional.

Na entrevista coletiva, Renato Gaúcho explicou as oscilações do Grêmio na temporada e citou até o Liverpool, atual campeão da Premier League, que levou de 7 a 2 do Aston Villa no fim de semana.

“Temos vários problemas, COVID, departamento médico, entrosamento. Não é desculpa nenhuma, mas são problemas. Liverpool é o melhor do mundo, não é? Mas tomou de sete. O que tem para falar? 500, 600 milhões de euros para gastar, e tomou de sete. O problema deles é muito dinheiro, e o Grêmio não tem esse problema, não”, analisou.

“Ficam falando um monte de besteiras sobre os jogadores e clubes. Não me preocupa. Importante é a confiança que tenho no grupo e que o Grêmio vai chegar aos primeiros colocados”, completou.

O Grêmio subiu para 11º com a vitória, quebranod um jejum de quatro partidas no Brasileirão e se afastando da zona de rebaixamento.

“Esse desespero de algumas pessoas da imprensa vai ficar com elas. Aqui dentro não tem desespero nenhum. Tem muita tranquilidade”.