685 oportunidades abertas hoje (30)

As vagas de emprego DF foram anunciadas pelas agências do trabalhador. São mais de 680 oportunidades nesta quarta-feira (30). Um dos maiores destaques é para a área de vendas, com 88 oportunidades, as quais são divididas entre pracista, consórcio e interno. Confira, a seguir, como se candidatar às vagas.

Vagas de emprego DF: Mais de 680 oportunidades

Ao todo são 685 vagas de emprego que foram divulgadas na quarta-feira (30). Um dos maiores destaques da lista é a profissão de vendedor, com 88 oportunidades ao todo. O salário para a área de vendedor pracista, consórcio e interno varia de R$ 1.060 e R$ 1,3 mil, mais benefícios.

Também há oportunidades para auxiliar de limpeza, ao todo são 50 vagas, os interessados não precisam de experiência na área. A exigência é ensino fundamental completo. Com salário de R$ 1.045, mais benefícios.

Outras áreas estão com vinte oportunidades cada disponíveis, são elas: assistente de lanchonete, bikeboy, instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança, frentista, motofretista, açougueiro, tratorista operador de roçadeira, técnico eletrônico de manutenção industrial e instalador de equipamentos de comunicação.

Interessados em uma vaga PcD também podem aproveitar as oportunidades na área de auxiliar administrativo. Com salário de R$ 1.060 e benefícios.

Confira todas as informações e mais oportunidades no link.

