7 aplicativos de fotos vintage para iPhone

Opções de editores de imagem não faltam por aí, mas, se você quer explorar as possibilidades criativas do estilo vintage, aquele que recria a experiência visual proporcionada por equipamentos analógicos mais antigos, separamos uma seleção de aplicativos voltados ao iOS que vale a pena experimentar.

Efeitos de luz, foco e formatação variados, além de recriações de dispositivos específicos, fazem parte destas soluções, e muitas delas oferecem funcionalidades gratuitas que não deixam a sensação de estar faltando algo.

Adicionais pagos, por outro lado, são capazes de expandir ainda mais a quantidade de efeitos aplicados nas imagens, que ganharão, certamente, um ar nostálgico, aliado à evolução tecnológica. Depois, é só pegar o seu iPhone soltar a imaginação.

Reprodução fiel da câmera descartável lançada em 1998, ele estampa datas nas fotos e aplica efeitos de vazamento de luz, franjas de cores e uma aparência geral contrastada, lembrando um rolo de ISO 400 barato. As opções podem ser personalizadas, mas para importar imagens e reprocessá-las é preciso investir um R$ 3,90.

Huji Cam reproduz máquina de 1998.Fonte: Reprodução

2. Gudak

Este é para quem realmente deseja se lembrar de uma época na qual era necessário ter paciência. Com ele, é preciso realizar 24 capturas para “completar um rolo” e esperar uma hora para “trocá-lo” e tirar fotos novamente.

Quer revelá-las? Selecione a opção e espere por três dias. De acordo com a empresa, a magia acontece porque, como antigamente, é possível se surpreender com o resultado – que não pode ser pré-visualizado. Para baixá-lo, é só acessar a App Store.

Para quem gosta de uma experiência “raiz”.Fonte: Reprodução

3. Calla

Altamente estilizado e um pouco confuso, este aplicativo reproduz câmeras compactas de 35 mm e inclui tipos diferentes de filme, disponibilizando apenas um gratuitamente. Cores quentes e granulação fazem parte do pacote, assim como controle de configurações variado. Com ele, é possível importar capturas já realizadas. Também está na App Store.

Mais uma opção vintage.Fonte: Reprodução

Conte com três tipos de filmes (que simulam Kodak e Fujifilm, além de um em preto e branco), data e vazamentos de luz, além de configuração de tempo de “revelação”. Entretanto, o KD Pro Também exige um investimento de R$ 3,90 para liberar a importação de imagens já tiradas e customização da câmera. Só é possível visualizar o cenário pelo “visor”, bem pequeno no display do smartphone.

Você pode personalizar o tempo de “revelação”.Fonte: Reprodução

Filtros, predefinições e configurações de câmera fazem com que suas imagens pareçam ter vindo direto dos anos 1980 ou 1990. Tanto fotógrafos amadores quanto profissionais podem aproveitar as funcionalidades do aplicativo, que traz recursos de edição de câmara escura, ajuste de engrenagem, luz, cor e foco e ferramenta de granulação – além de um registro do histórico gamificado.

Décadas atrás na tela do seu celular.Fonte: Reprodução

6. Retro Camera +

Trazendo filtros de câmera ao vivo, mais de 40 efeitos, um temporizador, um modo de flash e suporte para câmera selfie, o diferencial do Retro Camera + é sua conexão simplificada com redes sociais, mais de 30 no total. Ideal para aqueles que quiserem tirar uma foto e já compartilhar.

Ideal para compartilhamento.Fonte: Reprodução

Finalizando a lista, uma opção capaz de restaurar a cor, a textura e o ruído de uma imagem, disponibilizando uma série de efeitos de vazamento de luz para dar às fotos uma aparência analógica ainda mais autêntica.

Sobreposição de imagens, temporizador, lentes de olho de peixe, cores de flash e ajuste de exposição, além de moldura quadrada, ficam à disposição de quem tem saudade da estética de décadas atrás.

Alto grau de personalização.Fonte: Reprodução