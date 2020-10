7 crossovers inusitados que adoraríamos ver nas séries

Crossovers e universos compartilhados têm se tornado cada vez mais comuns nos filmes e nas séries. Alguns são bem esperados e fazem total sentido, outros são pouco prováveis de acontecer e até mesmo inusitados; mesmo assim, seriam interessantes para o público.

Reunimos uma lista com alguns crossovers inusitados que adoraríamos assistir. Confira:

A franquia NCIS gera pouca interação entre os títulos, com apenas algumas participações de um personagem de uma série em outra, mas sem grandes impactos nas tramas. Seria bem interessante ter algum grande evento cruzando todos os programas em um especial de 3 horas, 1 hora em cada um. O público com certeza agradeceria.

As duas séries se passam na Califórnia, então poderia haver personagens se encontrando para uma missão por lá. Ambas também costumam abordar missões no exterior, então por que não fazer MacGyver unir forças com a equipe de Los Angeles em algumas tarefas?

Além disso, poderíamos ver Matty (Meredith Eaton) e Hetty (Linda Hunt) juntas liderando e conversando sobre suas equipes.

O crossover Crise nas Infinitas Terras já deixou claro que Stargirl faz parte do Arrowverse, estando na Terra 2 depois que o multiverso foi reiniciado. A série é originalmente exibida no streaming DC Universe, mas na 2ª temporada se tornou parte da emissora The CW, o que facilitaria a integração com as outras produções da emissora.

Quem sabe no próximo grande crossover da The CW Stargirl cruze com os outros heróis do Arrowverse. Estamos na torcida.

As duas produções estão oficialmente conectadas graças a Law & Order: SVU, mais precisamente pela personagem Olivia Benson (Mariska Hargitay), que já fez uma participação em Chicago PD. Seria no mínimo divertido poder acompanhar Hank Voight (Jason Beghe) e Elliot Stabler (Christopher Meloni) trabalhando juntos. Provavelmente os dois entrariam em conflito e precisariam da capitã intermediando a relação.

O cronograma das séries facilitaria bastante esse crossover, no qual poderíamos ver Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon) tendo que lidar com os agentes do FBI. Também daria para contar com uma participação especial de Tobias Fornell (Joe Spano), o ex-agente do FBI que talvez tivesse alguma história conectada com Jubal Valentine.

Apesar de serem produções com temáticas diferentes, poderiam se conectar através de algum caso que levasse o esquadrão ao hospital, para socorrer um dos ajudantes de Olivia ou para solucionar um mistério envolvendo algum paciente do hospital do Dr. Max Goodwin (Ryan Eggold). Também seria interessante ver um encontro entre Olivia e o impetuoso Dr. Cassian Shin (Daniel Dae Kim).

Talvez o crossover mais improvável da lista. Mas ter a loucura de Malcolm Bright (Tom Payne) encontrando a loucura do esquadrão da 99 seria divertido e engraçado.

Um ponto curioso é que Lou Diamond Phillips, que interpreta Gil Arroyo em Prodigal Son, já participou de dois episódios de Brooklyn Nine-Nine no papel de Jeff Romero no começo da 5ª temporada, quando Jake Peralta (Andy Samberg) estava preso.

Qual crossover inusitado e até mesmo improvável você gostaria de ver?