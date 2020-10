7 séries que foram renovadas e depois canceladas em 2020

Sabemos que 2020 foi abalado por conta da pandemia de covid-19. Isolamento social, impossibilidade de trabalhar, novos cuidados com a saúde e diversas outras questões surgiram durante esse período de dificuldades. Todas essas situações trouxeram vários problemas para a indústria da televisão, que precisou suspender filmagens por tempo indeterminado e colocou em xeque a longevidade de algumas produções.

Por conta disso, muitas séries renovadas acabaram sendo canceladas em 2020.

Cancelamentos de 2020

A maior tristeza dos seriados que não serão mais produzidos é o fato de que muitos deles tinham uma boa legião de fãs e foram vítimas de um período de incertezas e de uma grande crise financeira.

Para termos uma ideia dos estragos de 2020, decidimos fazer uma lista com sete séries canceladas que vão deixar saudade.

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

O seriado teen foi uma das primeiras vítimas da Netflix, streaming recordista na quantidade de produções canceladas. The Society foi renovada em julho de 2019 para a 2ª temporada, que deveria responder a muitas questões deixadas pela season 1. Entretanto, em agosto de 2020, foi anunciado o cancelamento da série. Segundo a gigante, a culpa é da covid-19, já que a pandemia prejudicou o cronograma e o orçamento do seriado.

(Fonte: ABC Studios/Reprodução)Fonte: ABC Studios

A série estrelada por Cobie Smulders (How I Met Your Mother) foi renovada para a 2ª temporada em maio de 2020, porém a alegria dos fãs não durou muito tempo, pois a ABC anunciou 4 meses depois, em setembro, o cancelamento do programa.

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Uma das vítimas mais recentes, GLOW foi cancelada no começo de outubro. A série foi renovada em setembro de 2019 para a 4ª temporada, mas a pandemia entrou no caminho. Em um comunicado, a Netflix afirmou que a necessidade de distanciamento dificulta a gravação das cenas de luta e que o orçamento também foi prejudicado pelo novo coronavírus.

(Fonte: TruTV/Reprodução)Fonte: TruTV

I’m Sorry foi renovada para a 3ª temporada em junho de 2019 e já estava com os roteiros prontos para todos os episódios da season. As produções até chegaram a começar, mas foram suspensas após 2 semanas; 6 meses depois, a TruTv anunciou o cancelamento da série por conta da covid-19.

(Fonte: Showtime/Reprodução)Fonte: Showtime

On Becoming a God in Central Florida foi renovada para a 2ª temporada em setembro de 2019, porém a produção nem chegou a sair do papel. O cronograma foi adiado por conta da covid-19 e, no começo de outubro, ela se tornou mais uma das séries canceladas pelas incertezas da pandemia.

6. Drunk History

(Fonte: Comedy Central/Reprodução)Fonte: Comedy Central

Um dos maiores sucessos do Comedy Central, o programa de paródias Drunk History também foi cancelado. A 7ª temporada já havia sido confirmada e a pré-produção estava em andamento quando a pandemia começou. Por conta da covid-19, o canal cancelou o seriado e decidiu investir mais em animações, como o remake de Beavis and Butt-Head.

7. Tosh.0

(Fonte: Comedy Central/Reprodução)Fonte: Comedy Central

Mais uma despedida difícil para os fãs do Comedy Central. Tosh.0 era um dos principais programas do canal de televisão e tinha sido renovado para mais quatro temporadas em janeiro de 2020, o que a levaria até a 16ª season. Infelizmente, o CC voltou atrás e decidiu cancelar o programa em agosto deste ano.