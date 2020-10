790 oportunidades previstas em MG

As vagas de emprego Odebrecht fazem parte das contratações que são geradas devido o pico das obras. A empresa de engenharia e construção está com cerca de 790 oportunidades abertas. Confira, a seguir, maiores informações.

Vagas de emprego Odebrecht: Cerca de 790 oportunidades em Minas Gerais

As vagas de emprego da Odebrecht fazem parte das novas contratações da empresa. A companhia visa contratar cerca de 790 profissionais para a região norte do estado de Minas Gerais. Isso porque a Odebrecht vai implantar um novo sistema de abastecimento em Montes Claros.

Você Pode Gostar Também:

Segundo a Odebrecht, a OEC ganhou uma proposta de preço global em euros. Será um projeto financiado pelo BEI (Banco Europeu de Investimento), com prazo de 16 meses para conclusão.

A empresa informou que vão ser geradas cerca de 240 oportunidades de emprego para a região quando as obras forem iniciadas.

De acordo com a OEC, esse é um contrato de R$ 155 milhões com previsão de contratar mais de 550 profissionais para trabalhar nas obras quando elas atingirem o pico. Essa nova adutora vai levar a água do rio Corrente Grande para as três estações de tratamento de água.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!