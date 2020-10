8 conselhos para professores iniciantes

Professores iniciantes podem ter muitas dúvidas em relação à carreira. Afinal, como agir na sala de aula? Como evoluir na profissão e ter sucesso ensinando? Enfim, são muitas as questões.

Assim que se começa a dar aulas não há muita base de como é a melhorar maneira de trabalho. Tem coisas que somente a experiência poderá acrescentar valor.

Selecionamos alguns conselhos que cabem muito bem para os professores que estão iniciando a sua jornada profissional.

1. Não seja o foco principal nas aulas

Muitos professores erram ao se colocarem como o centro das atenções. Isso por que o foco deve ser sempre os estudantes e tudo o que os cerca. Por exemplo: as suas dificuldades, suas evoluções, dúvidas, os anseios, o trabalho em grupo, etc.

O papel do educador é de orientar, estar sempre à disposição, com bastante senso de justiça e com ouvidos abertos para que os alunos possam questionar.

2. Conheça os seus alunos

O ensino que mais traz resultados é aquele que individualiza as necessidades dos estudantes. Isso por que cada pessoa demanda um acompanhamento determinado apesar de participarem de uma sala de aula repleta de colegas.

Ainda que seja importante valorizar a coletividade e o respeito em classe, o professor precisa ter um olhar sobre quem é cada aluno presente. Entenda suas qualidades, prioridades, dificuldades, etc.

3. Passe segurança aos estudantes

No decorrer do aprendizado os professores verão que os alunos passarão por muitas dificuldades e alguns medos. Sendo assim, uma das características positivas dos educadores é conseguir passar segurança. Os estudantes confiando no professor poderá enfrentar melhor os desafios e até garantir mais autoconfiança.

4. Você não precisa saber tudo

Professores, de modo geral, acham que não devem dizer “não sei” para seus alunos. Entretanto, assumir que você não sabe algo que lhe é perguntado em aula é bem melhor do que dar uma resposta errada. Além de não perder a credibilidade, você assume uma postura humilde.

Lembre-se que você não precisa saber de tudo, sobretudo quando se está iniciando na profissão.

5. Dê autonomia aos alunos durante as aulas

Jean Piaget e Maria Montessori já exaltavam a autonomia na aprendizagem até mesmo nos primeiros anos de ensino.

Nesse sentido, professores iniciantes podem trabalhar essa habilidade em seus alunos de vez em quando, estimulando que uns ensinem os outros, pedindo pesquisas em casa, deixando à disposição livros e outros materiais de estudo, entre outras atividades.

6. Planeje as suas aulas e demais atividades

Planejar o tempo é um dos melhores conselhos para professores iniciantes. Muitos, quando começam a dar aulas, se empolgam tanto que não calculam o tempo que podem realmente se dedicar.

O ideal é elaborar um cronograma para separar todas as atividades da semana, como as aulas, de fato, os eventos escolares, reuniões de pais, aplicação de provas, correção, etc.

Lembre-se que você também precisa ter tempo para cuidar de você, de sua saúde e família, vida social, enfim, tudo o que te cerca.

Dicas de produtividade para professores

7. Nunca pare de aprender

Por fim, um conselho que pode trazer muitas vantagens para a carreira de professores é sempre estar em dia com a qualificação.

Aprender novos conteúdos deve fazer parte do dia a dia do professor, não tendo a necessidade de ser um curso formal, como uma pós ou um mestrado.

Claro que essas formações são importantes, entretanto, atualmente há diversas capacitações livres que agregar muito valor ao conhecimento e currículo de educadores.

E então, o que achou dos sete conselhos para professores iniciantes?

