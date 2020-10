8 dicas de organização para estudar com aulas online

Com a pandemia do coronavírus o mundo todo precisou se adaptar com as aulas online. Essa realidade deve permanecer, de acordo com especialistas, até mesmo após a vacina para a doença.

Desse modo, nada melhor do que encontrar maneiras de melhorar o ambiente e, assim, potencializar o aprendizado a distância. Confira oito dicas!

Encontre um espaço tranquilo para assistir às aulas

Quando você está fazendo uma aula online, a sala de aula está onde você estiver. Você vai querer encontrar um lugar silencioso e livre de distrações, mas que tenha espaço suficiente para fazer anotações, seja no computador ou à mão. Você também pode precisar de uma tomada elétrica por perto para manter o dispositivo carregado enquanto estiver conectado à aula.

As aulas podem ser ao vivo ou gravadas e, em uma aula ao vivo, você pode ser solicitado a ligar sua webcam ou microfone ao participar da sessão. Uma vantagem das aulas online é que você pode assistir no conforto da sua casa. No entanto, você deve prestar atenção ao que os outros participantes e o instrutor verão quando a sua webcam estiver ligada.

Crie um espaço eficaz para estudar

Pode ser tentador ficar um pouco relaxado sobre a criação de um espaço de trabalho dedicado para seus trabalhos escolares. Se um espaço de estudo potencial já estiver associado a atividades como comer, assistir televisão ou dormir, provavelmente não é o ideal.

Em vez disso, selecione uma área que você já associa ao aprendizado. Quanto mais tempo você passar nele, mais forte será a associação. Eventualmente, você se sentirá mais focado assim que entrar no espaço.

Se o seu espaço for limitado ou você não puder criar um espaço dedicado ao estudo, armazene o material escolar em um carrinho, mochila ou qualquer outra coisa facilmente transportável. Sempre que for a hora de estudar, você terá tudo o que precisa já organizado para uma transição tranquila. Se você frequentemente precisa estudar ou assistir às aulas fora de casa, certifique-se de manter o telefone ou o carregador do computador com você para que possa permanecer conectado.

Certifique-se de que seu espaço seja confortável

Ao garantir que seu espaço de estudo seja confortável, uma das coisas mais importantes a se ter em mente é a ergonomia. A mesa e a cadeira de estudo devem permitir uma boa postura e, quando você estiver sentado, a parte superior da mesa deve ficar em algum lugar entre o peito e a caixa torácica.

Desse modo, você poderá apoiar os cotovelos na mesa sem ter que inclinar os ombros para a frente. Além disso, a cadeira deve ser confortável, caber na altura da mesa e permitir que seus pés repousem totalmente no chão.

Organize seus arquivos das aulas online

Os materiais do seu curso devem ser facilmente acessíveis sempre que você precisar. Se você preferir trabalhar com cópias impressas, pode investir em um sistema de arquivamento físico, mas os alunos online também têm a opção de aproveitar a facilidade e flexibilidade de trabalhar digitalmente. Armazene os arquivos do seu computador em pastas e use nomes descritivos para facilitar a identificação.

Agende seu tempo para as aulas online

Quando você se inscreve em um curso online, é vital se familiarizar com o plano de estudos, os requisitos das aulas e as datas de vencimento das atribuições para evitar surpresas desagradáveis no futuro.

Pendure um calendário na parede do seu espaço de estudo e preencha assim que receber o plano de estudos. Como alternativa, use um calendário online e defina alertas. Organizar sua programação não só facilitará seus estudos, mas também o ajudará a reservar um tempo para os outros elementos de sua vida.

Organize-se no ambiente virtual

Marque sites que você usa com frequência em suas pesquisas para não ter que caçá-los sempre que precisar deles e tente usar ajudantes online. O site também armazena auxiliares de estudo que outros alunos criaram, portanto, você já pode encontrar o que precisa.

Embora trabalhar online seja uma necessidade quando se assiste a um curso baseado na web, a internet também pode ser uma distração. Se você se pega verificando o Facebook a cada poucos minutos, fazendo uma pausa no Netflix que parece nunca ter fim ou perdendo tempo online quando deveria estar trabalhando, existem aplicativos que podem ajudar.

Estabeleça uma rotina

Entrar em uma rotina aumentará as chances de você ficar por dentro do que precisa fazer, em vez de deixar que os prazos se esgueirem sobre você. Uma vez que você tenha um plano de estudos para cada aula e esteja claro sobre o que é esperado de você, faça um cronograma de estudos para cada curso. Inclua blocos de tempo para estudo e leitura regulares, bem como tempo extra para se preparar para testes e projetos, como artigos de pesquisa.

Use um planejador de papel se funcionar melhor para você ou então tente um aplicativo de planejamento como o Trello, por exemplo.

Crie um sistema de apoio para as aulas online

Conte com seus amigos e familiares para ajudá-lo a se manter atualizado com sua educação online. Seja certificando-se de que eles entendam seus compromissos e limitações de tempo ou encorajando aqueles com quem você vive a ajudar nas tarefas domésticas, a ajuda e a cooperação deles podem tornar mais fácil para você se concentrar em seus estudos.

Fazer uma ou mais aulas online pode parecer um pouco isolador, mas não precisa ser. Se você tiver problemas para se manter organizado, entre em contato com seus colegas para que ajudem uns aos outros a se manterem responsáveis.

Organizar-se e implementar alguns sistemas pode tornar mais fácil o sucesso nas aulas online. Experimente essas táticas e diga-nos quais ajudam mais você!