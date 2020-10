8 Ps do Serviço no Marketing Digital

8 Ps do Marketing Digital – Serviços

O mix de serviços é diferente dos produtos. Sendo assim, os 8 Ps do marketing digital voltados aos serviços possuem algumas particularidades em relação aos 8 Ps de marketing digital dos produtos.

Sendo os seguintes:

Produto

O produto neste caso é a base do serviço que oferecido. Neste caso é necessário identificar as características dos serviços relacionando-as as necessidades do cliente. Bem como a sua posição no mercado.

Sendo assim, o produto dentro dos serviços refere-se ainda ao fato de associar serviços para atender a essa demanda de forma mais resolutiva.

Preço

Nesse quesito o preço do serviço fala sobre a importância de avaliar custos e despesas referentes à prestação do serviço. Bem como sobre a precificação envolvendo tempo e complexidade do projeto.

Praça

A praça no marketing diz respeito a canais de distribuição. Todavia, dentro dos serviços a praça diz respeito a forma de entrega do serviço, bem como seus prazos.

Promoção

Todos os meios de divulgação de um serviço estão relacionados a esse P do marketing de serviços. Promover o serviço envolve várias estratégias, ao passo que deve mostrar ao público o diferencial dessa prestação.

Processo

O processo dentro dos serviços refere-se ao fluxo da prestação de serviço, bem como os métodos e a precisão para que obtenha o resultado final condizente com o que foi prometido ao cliente.

Palpabilidade

Refere-se ao fator físico do serviço. Ou seja, a uniformização da equipe, cartões de visita, organização de instalações. Tudo o que é tangível e inerente a essa prestação.

Pessoas

Tudo o que envolve as pessoas que prestam o serviço. Sendo treinamentos, capacitações, atualizações. As pessoas nesse P do marketing digital de serviços são envolvidas para melhorar essa prestação ao cliente.

Produtividade

A produtividade dentro do serviço diz respeito sobre as práticas adotadas para executar os serviços, bem como o melhor uso dos recursos.

A produtividade abrange a otimização do tempo e a qualidade do serviço. Afinal, mensurar um serviço não é fácil. Portanto, o feedback do cliente é o retorno real sobre essa prestação, pois o cliente é quem diz sobre a efetivação da proposta e excelência das entregas.