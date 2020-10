8 séries do Amazon Prime Video que você ainda não viu (mas deveria)

O serviço de streaming Amazon Prime Video tem registrado uma audiência cada vez maior. O sucesso mais recente da plataforma foi a 2ª temporada de The Boys, que esteve presente no Top 10 de títulos mais vistos entre todos os serviços de streaming, se tornando a primeira produção que não é da Netflix a aparecer na lista.

O sucesso da série criada por Erik Kripke é tão grande que a Amazon renovou The Boys para a 3ª temporada antes mesmo da estreia da 2ª, além de já encomendar uma série spin-off do universo de super-heróis.

Entretanto, The Boys não é o único grande programa do Amazon Prime Video. A plataforma traz diversas outras séries excelentes em suas produções originais. Entre elas, alguns sucessos como as premiadas Fleabag, The Marvelous Mrs. Maisel, American Gods, entre outras.

Mas a lista não para por aí. Confira aqui oito dicas de séries do Amazon Prime Video que talvez você ainda não tenha visto, mas deveria!

(Amazon/Reprodução)Fonte: G1

A série é estrelada por Al Pacino, interpretando o personagem que lidera um grupo de judeus que caçam nazistas que se mudaram para os Estados Unidos após o final da 2ª Guerra Mundial. Hunters é baseada em uma história real; no entanto, o grupo real capturava os nazistas na América e os levava para serem julgados pela Justiça. Na série, os métodos dos caçadores são, digamos, mais violentos.

(Amazon/Reprodução)Fonte: IndieWire

Outra série do Prime Video que traz o nazismo como background, mas, ao contrário de Hunters, é baseada em acontecimentos reais, The Man In The High Castle traz um universo alternativo onde a coalisão entre a Alemanha Nazista e o Japão saiu vencedora da 2ª Guerra Mundial.

Os Estados Unidos acabam divididos em três partes: uma liderada pela Alemanha, outra pelos japoneses, e a terceira traz os rebeldes que ainda lutam contra o domínio alemão.

(Amazon/Reprodução)Fonte: Space.com

Para quem curte ficção científica, The Expanse é uma ótima escolha. A série se passa 200 anos no futuro, e a humanidade se espalhou pelo Sistema Solar. Uma guerra entre os humanos de Marte, do Cinturão de Asteroides e da Terra se torna iminente após um trágico acidente envolvendo um transportador de gelo.

4. Tales From The Loop

(Amazon/Reprodução)Fonte: Deadline

Outra série de ficção científica. Tales From The Loop conta a história dos moradores de uma pequena cidade que fica acima do “Loop”, um local onde estranhas coisas acontecem, desafiando as leis da física. A série é baseada nas ilustrações do artista sueco Simon Stålenhag.

(Amazon/Reprodução)Fonte: Deadline

Bosch é um drama policial que tem o ator Titus Welliver no papel de um policial que acaba sendo julgado por matar um suspeito de ser um assassino em série. Bosch é baseada nos livros de sucesso de Michael Connelly e já está programada para se encerrar na próxima temporada (7ª).

(Amazon/Reprodução)Fonte: Carnival Row

Carnival Row é uma série para quem gosta de mundos fantásticos. A série traz diversas criaturas mitológicas que lutam para sobreviver após terem suas terras invadidas pelos humanos. Os humanos e as criaturas precisam aprender a conviver em uma sociedade cada vez mais intolerante perante às diferenças entre as raças.

(Amazon/Reprodução)Fonte: EW

Hanna é uma série baseada no filme original de 2011 que trazia Saoise Ronan no papel principal. A série da Amazon apresenta, em sua primeira temporada, basicamente a mesma história do filme; porém, o segundo ano consegue expandir o universo onde a jovem extraordinária Hanna tenta fugir da CIA enquanto descobre que existem outros jovens iguais a ela, que são controlados pela Utrax.

(Amazon/Reprodução)Fonte: Newsweek

Homecoming é uma adaptação do podcast fictício do mesmo nome da Gimlet Media. A primeira temporada é estrelada por Julia Roberts, que interpreta Heidi Bergman, uma assistente social de uma instalação secreta do governo dos Estados Unidos que, com outros colegas de trabalho, sonha em voltar à sua vida civil. A 2ª temporada traz Janelle Monáe como protagonista.