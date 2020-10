Na manhã deste domingo (11) em A Fazenda 12, Jojo Todynho e Luiza Ambiel se desentenderam a respeito da divisão de tarefas. A funkeira ressaltou sua insatisfação com os peões que só arrumam o local ao qual foram delegados. “A cozinha é minha. Fritou, vai limpar! Eu não sou nenhuma vagabunda”, declarou a cantora, sobre ter que arrumar bagunça dos outros.

A ex-banheira do Gugu tentou argumentar que fez a divisão de tarefas para que cada um faça um pouco, e Jojo levantou a questão de que cada um só faz essa pequena obrigação por ser individualista.

Cansada de discutir, a dona do hit Que Tiro Foi Esse? brigou com a colega de confinamento, que venceu a última prova do fazendeiro. “Eu não abro mais a minha boca, eu tô errada, me desculpe. Não vou me meter mais”, disse Todynho.

“Você tem liberdade, a gente tem liberdade para falar uma com a outra. Eu não disse que você tá errada, eu só disse que eu não concordo”, ressaltou a ex-modelo.

“Você é a fazendeira, mas você não tinha que ter se metido na cozinha, porque a cozinha é minha, e eu não aceito. Você se meteu porque você liberou para o café, então as pessoas vão tomar café e vai ficar sujo”, declarou Jojo mais uma vez. “Mas é o pessoal que vai descer para trabalhar vai descer sem tomar café, Jo?”, questionou a “líder” da semana.

“Tudo bem, e eu vou limpar. Não tem problema. Porque aqui ninguém vai limpar”, reclamou a cantora. “Mas eu não vou deixar ninguém deixar sujeira para você”, argumentou Luiza.

“Não precisa, agora eu vou acordar antes do meu horário e vou ficar fiscalizando. Fritou? Vai limpar! Porque eu não sou nenhuma vagabunda para ficar limpando função dos outros. As pessoas ficam arrumando desculpas para não fazerem as coisas”, completou a peoa.

Em seguida, a crush de Lucas Strabko, o Cartolouco, explicou que o cuidado com os animais envolve muita correria, o que justificaria os peões que tomam café e largam as coisas sujas na cozinha. “Acorda antes do teu bicho e tome seu café”, rebateu Jojo.

