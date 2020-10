A Família Addams: Tim Burton irá produzir e dirigir série sobre a franquia

Tim Burton é um dos mais aclamados cineastas da atualidade, sendo responsável direto por filmes que cativaram pessoas nas telonas do cinema, como Sweeney Todd, Edward Mãos de Tesoura e Beetlejuice. Agora, a informação do momento indica que o excêntrico diretor irá trabalhar no live-action de A Família Addams, que será o primeiro grande seriado da vida de Tim Burton.

Tim Burton também fez o stop motion O Estranho Mundo de Jack. (Fonte: Adoro Cinema/Reprodução)Fonte: Adoro Cinema

Produção de A Família Addams

Burton está negociando para ser o produtor executivo e diretor da nova série. O seriado terá Alfred Gough (Smallville) e Miles Millar (As Crônicas de Shannara) como roteiristas, showrunners e, também, produtores executivos. A MGM TV tem todos os direitos do programa e está financiando o projeto. A informação é de que já existem possíveis compradores, com um destaque para a Netflix.

A aposta em Tim Burton seria uma sacada de mestre para tentar juntar o clima gótico de A Família Addams com o estilo obscuro e esquisito do cineasta.

O enredo da série

Acredita-se que a nova produção irá girar em torno de Wednesday Addams (em português, Wandinha Addams). Para quem não sabe, ela é a filha de Mortícia e Gomez Addams. As informações são de que o seriado estará ambientado na atualidade, buscando mostrar o que a personagem acha deste mundo moderno.

A atriz Christina Ricci no papel de Wandinha Addams. (Fonte: MGM/Reprodução)Fonte: MGM

Ainda não existe uma previsão de elenco ou de início das produções da série. Porém, com Tim Burton envolvido, pode-se esperar grandes nomes na série de A Família Addams.