O Corinthians voltou a vencer depois de 5 jogos sem vitória nesta quarta-feira, contra o Athletico-PR, em Curitiba, no duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A vitória marcou a estreia de Vagner Mancini no comando, e foi conquistada apenas aos 48 minutos do 2º tempo, com gol de Everaldo.

Fagner, um dos pilares do time, foi criticado por ter perdido duas grandes oportunidades quando o placar ainda estava zero a zero. O lateral esteve na entrevista coletiva desta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava.

“Sabíamos da importância da vitória. Retomada de confiança. Isso estava incomodando bastante a gente. Acaba dando mais confiança. Ficamos mais leves”, disse.

Nas últimas semanas, Fagner viveu um momento infeliz no Corinthians, quando veio a público externar que torcedores teriam ameaçado seu filho de 10 anos nas redes sociais. Depois da vitória, desabafou.

Fagner durante treino do Corinthians, no CT Joaquim Grava Rodrigo Coca/Agência Corinthians

“A gente sente muito isso. Meus familiares sentem. Minha esposa comentou comigo que ela e meu filho choraram. Para você ver o peso que carregamos até sem saber. Sabemos que é difícil a situação, mas não é por falta de entrega”, comentou. “A fase ruim não dura pra sempre”.

Assim como foi no jogo anterior ao duelo de quarta, contra o Ceará, no qual o gol contra de Gil veio de cruzamento pelo lado do lateral-direito, outros 15 tentos dos adversários no ano foram originados pelo flanco de Fagner. Ou seja, 51% dos gols que o Corinthians sofreu em 2020 vieram da área do jogador.

Segundo ele, no entanto, o lateral não atravessa má fase e passa, sim, por um processo de evolução:

“Varia muito do sistema que estamos jogando. O erro é coletivo. Estava muito espetado. Tenho observado muito meus jogos. Aquilo que posso melhorar. É todo um processo. Tenho buscado evolução. As correções têm que ser feitas dia a dia. Jogo a jogo”.

O Corinthians volta a campo neste domingo, na Arena Corinthians, contra o Flamengo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.