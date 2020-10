A Fazenda 12 alcança feito inédito contra série fenômeno da Globo · .

Em uma semana de recordes consecutivos no Ibope da Grande São Paulo, A Fazenda 12 alcançou mais uma marca importante na noite de quinta-feira (1º). Exibido das 22h51 à 0h25, o reality da Record fez com que um episódio da segunda temporada de The Good Doctor na Globo ficasse em segundo lugar pela primeira vez na média.

A série, que despontou como um fenômeno da TV aberta e contava com uma vantagem de praticamente 10 pontos no confronto diante da Record antes de A Fazenda entrar no ar, terminou na vice-liderança na última madrugada e foi derrotada por 10,7 x 11,1. No embate direto contra o reality, na faixa da 0h04 à 0h25, a produção protagonizada por Freddie Highmore perdeu de 10,6 x 14,6.

A Globo esticou A Força do Querer até 23h02 para segurar a audiência. Exibido logo na sequência da novela das nove, o último episódio de Hebe terminou em primeiro lugar na média (15,9 x 14,7 da Record), mas The Good Doctor não conseguiu obter o topo do Ibope, pois já recebeu da série protagonizada por Andréa Beltrão na segunda colocação.

A roça que marcou a saída de Rodrigo Moraes de A Fazenda 12 registrou 14,1 pontos de média, melhor desempenho de uma noite de eliminação na temporada. Sintonizado por 25% dos televisores ligados na Grande São Paulo, o reality liderou durante 54 minutos, mas terminou em segundo no confronto geral. A Globo teve 16,3 de média; e o SBT ficou em terceiro, com 6,1.

Colado com o reality show, o JR 24H, exibido de 0h25 até 0h45, bateu recorde. O telejornal anotou 7,2 de média e teve uma vitória inédita contra A Praça É Nossa, que marcou 6,5 no confronto e ficou na terceira colocação.

Veja abaixo as audiências de quinta-feira, 1º de outubro:

Média do dia (7h/0h): 16,0 Bom Dia São Paulo 8,4 Bom Dia Brasil 8,1 Encontro com Fátima Bernardes 7,0 SP1 10,9 Globo Esporte 10,8 Jornal Hoje 11,2 Sessão da Tarde: Um Amor Verdadeiro 11,8 Laços de Família 17,3 Malhação 17,8 Flor do Caribe 21,6 SP2 24,9 Totalmente Demais 31,4 Jornal Nacional 30,5 A Força do Querer 29,5 Hebe 15,9 The Good Doctor 10,7 Jornal da Globo 8,4 Conversa Com Bial 6,4 Jogo de Espiões 5,2 Corujão: Substitutos 4,8 Hora 1 5,0 Média do dia (7h/0h): 6,4 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 2,4 Balanço Geral Manhã (rede) 1,9 Balanço Geral Manhã (local) 3,8 Fala Brasil 3,5 Hoje em Dia 4,0 JR 24H (Manhã) 3,9 Balanço Geral 7,8 Escrava Mãe 5,7 Os Mutantes – Caminhos do Coração 4,1 JR 24H (Tarde 1) 3,8 Cidade Alerta 6,4 JR 24H (Tarde 2) 6,7 Jornal da Record 7,2 Amor Sem Igual 6,6 Jesus 7,3 A Fazenda 12 14,1 JR 24H (Madrugada) 7,2 Inteligência e Fé 2,2 Fala que Eu te Escuto 1,1 Escola do Amor 0,7 Igreja Universal do Reino de Deus 0,6 Escola do Amor 0,4 Igreja Universal do Reino de Deus 0,4

Média do dia (7h/0h): 5,5 Primeiro Impacto 3,9 Bom Dia & Cia 5,7 Triturando 4,5 Casos de Família 4,7 O Que a Vida Me Roubou 5,9 Quando me Apaixono 7,1 SBT Brasil 5,4 Roda a Roda 7,4 Cupom Premiado Baú 7,8 Chiquititas 7,3 Cúmplices de um Resgate 6,7 Programa do Ratinho 5,7 A Praça É Nossa 6,4 The Noite 4,7 Operação Mesquita 3,2 Triturando (reapresentação) 2,2 Alarma TV 1,8 Primeiro Impacto 2,0

Fonte: Emissoras