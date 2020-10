A fila anda rápido! Perlla troca alianças dois meses após divórcio · .

Perlla trocou alianças com Diogo Bottino na noite de sábado (3), no Terraço Itália, em São Paulo. Os dois são agentes do aplicativo Bigo Live e se conheceram pela plataforma. O casal está junto há dois meses, mesmo período de tempo em que a cantora está separada do músico Cássio Castilhol, após um término que deu o que falar.

A aliança, no entanto, é apenas uma oficialização de namoro, e não um pedido de noivado, como chegou a ser especulado pelos fãs.

No Instagram, Perlla incentivou os seguidores a não desistirem do amor. “Nunca deixe que nada nem ninguém venham te fazer acreditar que você não pode ser feliz, que você não pode recomeçar, que você não pode sonhar”.

A mãe de Pérola e Pietra, de sete e seis anos, respectivamente, ainda continuou dizendo que Diogo abraçou as meninas. “Eu escutava que nunca iria arrumar um homem que me amasse e assumiria juntamente comigo minhas filhas, e Diogo não só me acolheu, como acolheu minhas princesas para si”, revelou.

“Elas dizem que ele é o rei, eu sou a rainha e elas são as princesas”, completou a cantora, ressaltando a boa relação do namorado com as crianças.

Ao ., a assessoria de Perlla confirmou a oficialização do namoro e contou que a artista viajou a São Paulo para gravar o Canta Comigo Teen, reality da Record que estreia neste domingo (4), e que o rapaz acompanhou a amada para fazer a surpresa.

Confira a publicação de Perlla no Instagram: