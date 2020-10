‘A gente está colhendo o que plantou; os títulos esconderam muita coisa’

Após a derrota por 2 a 1 para o Sampaio Correa, nesta quinta-feira, pela 14ª rodada da Série B, o goleiro Fábio, do Cruzeiro, se revoltou e desabafou.

Em entrevista ao Sportv, o arqueiro, que completou 900 jogos em 16 anos de Raposa, lamentou a derrota na partida em que atingiu a marca especial.

“É uma marca difícil de ser alcançada. São 16 anos de muita luta, entrega, superação, fé em Deus sempre… Mas hoje, infelizmente, veio o resultaod negativo. Não era o que ninguém queria. Temos que seguir o trabalho. Tem coisas que ninguém consegue explicar. A gente sabe muitas coisas que tinham que ser feitas. Agora, é continuar a trabalhar dentro da competição para reverter essa situação delicada”, discursou.

Em seguida, Fábio foi questionado sobre a pressão que os jogadores cruzeirenses vêm enfrentando, inclusive com invasão da Toca da Raposa II por torcedores, e fez um longo desabafo.

Confira completo abaixo:

Fábio durante jogo entre Cruzeiro e Sampaio Corrêa, pela Série B Gustavo Aleixo/Cruzeiro

“Eu respeito muito o torcedor. Estou aqui há 16 anos, e sou cobrado em todos os lugares que vou. Sei a dor que o torcedor está sentindo, pois o Cruzeiro faz parte da minha vida. São 16 anos aqui. Mas a gente está colhendo o que a gente plantou”.

“Estou batendo nessa tecla desde o ano passado. Os caras acham que a gente tem a caneta e pode resolver. A gente é simples funcionário do clube. O que é possível fazer dentro do campo, eu faço. Luto, me dedico, como todos os que entraram em campo aí hoje querendo a vitória. Infelizmente, ela não veio”.

“A gente sabia que ia ser difícil há muito tempo. Desde janeiro a gente sabia que a situação não ia ser fácil, em todos os aspectos. Teve a pandemia e a gente sabia que ia ser mais difícil, ainda mais quando perdeu os 6 pontos”.

“O torcedor está muito sentido, e eu entendo isso. Mas são coisas que foram plantadas lá atrás. Os títulos esconderam muita coisa. Estourou agora em quem está aqui, em quem abriu mão de um monte de coisa para ficar aqui e quer fazer o clube voltar para a Série A. Os outros, que fizeram um monte de coisa errada, sumiram”.

“A responsabilidade agora é nossa. Ninguém está se escondendo. Todo mundo está colocando a cara e eu estou aqui, de peito aberto. Se a gente não se unir, vai ser pior para o Cruzeiro. Não adianta quebrar portão, quebrar a Toca… A situação está aí. Quem não pagou a Fifa? Quem perdeu 6 pontos? Agora, a gente está se matando aqui. Chega um, chega outro (jogador) e não pode ser inscrito…”.

“Os mais antigos estão aqui dando o máximo, mas, às vezes, as coisas não acontecem. A gente plantou lá atrás e agora está colhendo. E quem fez as coisas erradas no Cruzeiro está em casa”.