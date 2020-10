‘A gente tomava pancada, mas conseguia resultado’

Após a derrota por 2 a o para o São Paulo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, admitiu que pode mudar a equipe para as próximas partidas, montando uma escalação menos ofensiva e mais de “futebol de resultados”, como na época do Campeonato Paulista.

Na reta final do Estadual, o Verdão costumava atuar com três volantes e insistia nos chutões para frente. Já nos últimos jogos do Brasileiro, Luxa tentou montar um time mais ofensivo, com meio-campistas de toque de bola, mas acabou sofrendo duas derrotas seguidas.

“A gente tem que fazer uma análise bem com calma. Estamos tentando fazer com que a equipe fique mais aberta, que jogue um pouco mais para frente, que tenha um pouco mais de criatividade. E a gente, obviamente, fica mais vulnerável. Então, estamos vendo que a coisa não tem funcionado como achamos que deveria funcionar”, afirmou.

“Tem que olhar com calma se essa maneira (mais ofensiva) é a melhor de jogador, que foi a que usei contra o Bolívar, que viramos contra o Ceará, mas que não conseguimos avançar e tivemos uma queda. Ou usar uma outra formação, que já usei anteriormente, tornando a equipe menos vulnerável e jogando de outra forma, já que estamos com número reduzido de atletas, com lesões de jogadores”, seguiu.

“Ainda dá tempo, temos que fazer algo e ver qual é a melhor opção. Nós estávamos tomanco pancada (na época do Paulista) porque estávamos jogando feio, mas estávamos conseguindo resultado. Ou se vamos seguir com a equipe mais ofensiva e mais vulnerável. Temos que dar uma analisada sobre como vamos jogador a Libertadores e a Copa do Brasil, que são torneios eliminatórias”, completou.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Luxa admitiu que as reclamações da torcida seguirão acontecendo se ele retomar o “futebol feio”, mas que elas serão amenizadas em caso de resultados positivos.

“O torcedor está chateado (com a derrota para o São Paulo), e o mais chateado sou eu. Mas temos que continuar trabalhando, e eu tenho que encontrar a melhor forma de jogar. E se essa maneira for jogando fechadinho e aproveitando uma escapada? Jogar como nós jogamos parte da Libertadores e do Paulista. Ou se é essa forma mais vulnerável”, afirmou.

“Isso cabe a mim. E, se o torcedor ficar insatisfeito porque a equipe está jogando feio, mas tendo resultado, ela vai ter que jogar feia e com resultado. Não tem outra maneira de entender o futebol”, argumentou.

“Claro que eu quero que jogue bonito, como já fiz no Palmeiras e nos outros clubes que passei. Mas temos que analisar com calma nosso elenco, nossas possibilidades, para tomar a melhor decisão. Ainda tem tempo, porque temos a Copa do Brasil, a Libertadores e a sequência do Brasileiro”, finalizou.