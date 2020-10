‘A Holanda tem jogadores que serão os melhores do mundo’, diz De Jong

Visto como um dos jogadores mais promissores do mundo, Frenkie De Jong elogiou os jogadores holandeses. Para o meio-campista do Barcelona, a seleção da Holanda tem jogadores que serão os ‘melhores do mundo’.

– Nós temos muitos jogadores que estão pertos de serem os melhores do mundo e que atualmente já jogam com classe mundial. Também temos muitos jovens talentos, que surgirão nos próximos anos. Tem sido um grande processo de desenvolvimento. O nosso grupo está crescendo e se adaptando às táticas. Podemos rivalizar com as principais seleções da Europa – disse.

Com 23 anos, De Jong chegou ao Barcelona em 2019. Pelo clube catalão, atuou em 45 partidas, marcou dois gols e deu quatro assistências.